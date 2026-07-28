Arest prelungit pentru stagiara acuzată de spionaj la NATO: mister, suspiciuni și reacții internaționale

O femeie canadiană de origine chineză acuzată de spionaj în timp ce lucra ca stagiară la sediul militar al NATO din Belgia va rămâne în arest preventiv încă o lună, a declarat marți un purtător de cuvânt al Parchetului Federal belgian, citat de Reuters.

Parchetul Federal a refuzat să ofere detalii suplimentare despre femeie, care este suspectată de spionaj în numele unei țări terțe și de apartenență la o organizație criminală.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului a adăugat că suspecta are acum la dispoziție 24 de ore pentru a depune un recurs.

Femeia a lucrat ca stagiară la Cartierul General strategic al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE) al NATO, din orașul belgian Mons.

O sursă din serviciile de informații a declarat că femeia are în jur de 30 de ani și nu este studentă. De asemenea, a precizat că aceasta era pe punctul de a-și încheia stagiul, ceea ce a determinat autoritățile să accelereze ancheta.

Nici NATO, nici autoritățile belgiene nu au precizat în ce consta activitatea suspectei la NATO.

Responsabilitatea pentru efectuarea verificărilor de securitate asupra stagiarilor revine țărilor lor de origine, care în acest caz era Canada.

Guvernul canadian nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Ministrul Siguranței Publice, Gary Anandasangaree, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că Canada „va continua să investigheze procedurile pe care le avem și procesul de verificare a securității”.

„În acest caz particular, cred că este important să aflăm adevărul despre ceea ce s-a întâmplat”, a spus el.

SHAPE este cel mai important comandament militar al NATO, sediul Comandamentului Operațional al Alianței, care este responsabil de planificarea și desfășurarea tuturor operațiunilor alianței transatlantice de securitate formate din 32 de membri.

Suspecta a intrat în atenția serviciilor de securitate ale SHAPE, care au semnalat-o autorităților belgiene de informații după ce i-au observat comportamentul, potrivit declarației procurorului.

Un purtător de cuvânt al SHAPE a declarat că nu există indicii că pregătirea operațională a NATO sau a SHAPE, mecanismele de comandă și control sau sarcinile în curs de desfășurare ar fi fost afectate.

Editor : M.C