Arest preventiv prelungit: fiul cel mare al noii regine a Norvegiei rămâne acasă cu monitor de gleznă

Un tribunal din Oslo a prelungit cu încă patru săptămâni arestarea lui Marius Borg Hoiby, fiul cel mare al noii regine Mette-Marit din Norvegia. Fiul reginei Norvegiei, condamnat în iunie pentru viol şi aflat în arest la domiciliu cu brăţară electronică, a primit permisiunea de a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea, care vor avea loc miercuri, relatează focus.de.

Marius Borg Hoiby își petrece în continuare perioada de arest, sub supraveghere electronică, la reședința cuplului regal norvegian, după cum a relatat agenția de știri NTB. După moartea bunicului său adoptiv, regele Harald al V-lea al Norvegiei, tânărul de 29 de ani a fost de acord, de data aceasta încă dinainte, cu prelungirea arestului.

În luna iunie, Hoiby a fost condamnat, printre altele, la patru ani de închisoare conform legislației norvegiene pentru două violuri. Se află în arest preventiv încă din februarie, iar acest arest trebuie prelungit periodic. Norvegianul intenționează să conteste sentința, iar procesul de apel ar putea începe anul viitor. Poliția consideră că există riscul de recidivă și, prin urmare, dorește să-l mențină în arest preventiv.

În legătură cu moartea regelui Harald al V-lea de la sfârșitul lunii august, Hoiby a beneficiat de mai multe permisiuni de ieșire, printre altele pentru a-și lua rămas bun de la monarh la spital. De asemenea, el a primit permisiunea de a asista la transferul rămăşiţelor pământești regale către capela Palatului luni după-amiază.

Născut dintr-o relaţie anterioară căsătoriei lui Mette-Marit cu Haakon, noul rege al Norvegiei, în 2001, el a fost condamnat la patru ani de închisoare fără eliberare condiţionată pentru două violuri şi alte 32 de capete de acuzare, printre care acte de violenţă împotriva unei foste partenere. A fost achitat pentru alte două presupuse violuri.

Editor : M.C