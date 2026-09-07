Live TV

Arest preventiv prelungit: fiul cel mare al noii regine a Norvegiei rămâne acasă cu monitor de gleznă

Data publicării:
Marius Borg Hoiby. Foto: Profimedia
Marius Borg Hoiby. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un tribunal din Oslo a prelungit cu încă patru săptămâni arestarea lui Marius Borg Hoiby, fiul cel mare al noii regine Mette-Marit din Norvegia. Fiul reginei Norvegiei, condamnat în iunie pentru viol şi aflat în arest la domiciliu cu brăţară electronică, a primit permisiunea de a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea, care vor avea loc miercuri, relatează focus.de.

Marius Borg Hoiby își petrece în continuare perioada de arest, sub supraveghere electronică, la reședința cuplului regal norvegian, după cum a relatat agenția de știri NTB. După moartea bunicului său adoptiv, regele Harald al V-lea al Norvegiei, tânărul de 29 de ani a fost de acord, de data aceasta încă dinainte, cu prelungirea arestului.

În luna iunie, Hoiby a fost condamnat, printre altele, la patru ani de închisoare conform legislației norvegiene pentru două violuri. Se află în arest preventiv încă din februarie, iar acest arest trebuie prelungit periodic. Norvegianul intenționează să conteste sentința, iar procesul de apel ar putea începe anul viitor. Poliția consideră că există riscul de recidivă și, prin urmare, dorește să-l mențină în arest preventiv.

În legătură cu moartea regelui Harald al V-lea de la sfârșitul lunii august, Hoiby a beneficiat de mai multe permisiuni de ieșire, printre altele pentru a-și lua rămas bun de la monarh la spital. De asemenea, el a primit permisiunea de a asista la transferul rămăşiţelor pământești regale către capela Palatului luni după-amiază.

Născut dintr-o relaţie anterioară căsătoriei lui Mette-Marit cu Haakon, noul rege al Norvegiei, în 2001, el a fost condamnat la patru ani de închisoare fără eliberare condiţionată pentru două violuri şi alte 32 de capete de acuzare, printre care acte de violenţă împotriva unei foste partenere. A fost achitat pentru alte două presupuse violuri.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
Screenshot 2026-06-30 102743
3
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Abu Musab al-Suri foto captura video via the Telegraph
4
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
5
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan...
Anamaria Prodan a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Digi Sport
Anamaria Prodan a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
uzina gaz Karsto Norvegia
Trump pune Europa în fața unei dileme energetice. De ce gazul norvegian devine esențial
nava rusa Professor Molchanov profimedia-1118031539
Moscova amenință cu represalii după sechestrarea unei nave ruseşti în Norvegia: „O reacţie corespunzătoare”
Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, în perioada președinției. Foto Profimedia
Nicolas Maduro și soția sa încearcă să obțină achitarea de acuzațiile de trafic de droguri pe motiv de imunitate
nava rusa Professor Molchanov profimedia-1118031539
Norvegia a sechestrat o navă rusească în Arctica, la cererea Ucrainei. Miza: despăgubiri de 4,22 miliarde de dolari
raluca turcan
„Au blocat modernizarea justiției”. Raluca Turcan atacă noua „coaliție” PSD–AUR–SOS: votul comun din prima zi
Recomandările redacţiei
luca niculescu ID233071-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
Nicușor Dan pregătește a treia desemnare. Surse: Luca Niculescu ar fi...
Ședință CSAT
Ședința CSAT s-a încheiat. Ce decizii au fost adoptate
Screenshot 2026-09-07 174101
PNL și USR contestă la CCR noua împărțire a posturilor din Camera...
avion Embraer Legacy 600 in zbor
Cristian Deliorga, judecător CCR, Victor Ponta, Florin Manole - pe...
Ultimele știri
PNL somează PSD să explice „deplasarea de lux” cu avionul privat în Mykonos a lui Florin Manole, cu Victor Ponta şi Cristian Deliorga
Ultimul grand slam din carieră: Sorana Cîrstea s-a oprit în optimi la US Open. Românca nu a reuşit să treacă de Pegula
Letonia interzice cărțile și presa din Rusia și Belarus: ce riscuri de propagandă vrea să elimine statul baltic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce s-ar fi întors prințul Harry în Marea Britanie. Planul l-ar fi înfuriat pe prințul William: „Vrea...
Cancan
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Fanatik.ro
„În ăștia 8 ani n-am fost agresiv?” Ilie Năstase, prima reacție după ce a fost reclamat la Poliție de soția...
editiadedimineata.ro
Peste 80 de persoane au murit în Africa din cauza unei dezinformări privind furtul organelor genitale
Fanatik.ro
Dan Petrescu la FCSB? Victor Pițurcă râde de varianta lui Gigi Becali! Condiția pentru mutarea anului: „Să-l...
Adevărul
Dan Negru critică o tradiție din prima zi de școală: „Prima lecție e despre cum să asculți, să taci și să...
Playtech
Hidroelectrica majorează prețul energiei de la 1 octombrie. Cât vor plăti în plus românii la factura de...
Digi FM
ANAF vinde o vilă de 315 mp cu doar 25.800 de euro, dar nimeni nu o cumpără. Detaliile importante ascunse în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Întrebat cine merită Balonul de Aur, Kylian Mbappe a surprins pe toată lumea cu răspunsul dat
Pro FM
Mădălina Ghenea, show pe covorul roșu la Veneția. A apărut în ținută decoltată din piele și s-a jucat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman a născut la 45 de ani. Cine este tatăl celui de-al treilea copil al actriței, omul alături de...
Adevarul
Ion M. Ioniță, la „Interviurile Adevărul”: Cine ar putea fi noul premier și ce s-ar întâmpla cu România dacă...
Newsweek
Pensii militare: CCR a obligat Casa de Pensii să restituie unui pensionar impozitul reținut ilegal din pensie
Digi FM
Imagini dramatice. Pilotul Ollie Millroy, salvat din flăcări de un adversar, pe circuitul din China: "Sunt în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Robert Pattinson și Suki Waterhouse, moment romantic la Veneția. S-au sărutat în aplauzele publicului după...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”