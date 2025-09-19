Live TV

Arestare istorică a teroristului care a plănuit atentatul de la Paris din 1982. Unde se ascundea acesta

atentat paris
Imagine realizată după atentatul din 1982. Sursa foto: Profimedia Images

Un palestinian supranumit Hicham Harb, bănuit că a supervizat comandoul care a comis un atentat soldat cu moartea a şase oameni în 1982, în cartierul evreiesc din Paris, a fost arestat de autorităţile palestiniene în Cisiordania, o evoluţie importantă şi neaşteptată la 43 de ani de la evenimente.

Franţa lucrează la "o extrădare rapidă" a acestui suspect, a anunţat vineri preşedintele francez Emmanuel Macron pe reţeaua X, salutând un "nou pas către dreptate şi adevăr".

Şeful statului francez - care luni urmează să oficializeze la ONU recunoaşterea statului palestinian de către Franţa - a salutat "excelenta cooperare cu Autoritatea Palestiniană", relatează vineri AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Parchetul naţional antiterorist (Pnat) din Paris a precizat că a fost informat despre arestare de către Interpol, salutând-o drept un "progres procedural major".

Arestarea este "rezultatul unui proces iniţiat de preşedintele Republicii care va duce la recunoaşterea statului Palestina, luni, ceea ce va permite (Franţei) să solicite extrădarea", a explicat ministrul de externe francez Jean Noel Barrot.

Hicham Harb, acum în vârstă de 70 de ani, vizat de un mandat internaţional de arestare emis în urmă cu zece ani, este unul dintre cei şase bărbaţi trimişi la sfârşitul lunii iulie în faţa tribunalului special din Paris în legătură cu atacul antisemit, unul dintre cele mai grave comise în Franţa după Al Doilea Război Mondial.

Pe 9 august 1982, şase persoane au fost ucise şi 22 rănite în explozia unei grenade la restaurantul Jo Goldenberg de pe Rue des Rosiers, urmată de un atac armat în cartierul Marais, comise de un comando de trei până la cinci oameni.

Harb, al cărui nume real este Mahmoud Khader Abed Adra, este suspectat că a supervizat atacul şi că a fost unul dintre cei care au tras, potrivit martorilor şi informaţiilor citate de procuratură.

Atentatul a fost atribuit Consiliului Revoluţionar Fatah (Fatah-RC) al lui Abu Nidal, un grup palestinian desprins din Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP).

Dintre cei şase suspecţi deferiţi justiţiei la mai bine de 40 de ani de la evenimente, doi sunt deja inculpaţi, inclusiv Abu Zayed, care până atunci era principalul suspect ajuns pe mâna justiţiei, şi Hazza Taha. Ceilalţi patru, vizaţi de mandate de arestare, s-au sustras până acum justiţiei franceze, fiind localizaţi în Cisiordania, în cazul lui Hicham Harb, şi în Iordania şi Kuweit ceilalţi.

În 2020, autorităţile franceze au obţinut extrădarea primului suspect din acest caz, Abu Zayed, suspectat că ar fi unul dintre atacatori, ceea ce acesta contestă. Zayed a fost extrădat din Norvegia, unde dobândise cetăţenia, înainte de a fi pus sub acuzare şi închis în Franţa.

Editor : A.R.

