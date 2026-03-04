Live TV

Arestări în Bahrein pentru „trădare”, după manifestările online de simpatie faţă de Iran

Foto: Profimedia

Guvernul din Bahrein a transmis miercuri că toţi rezidenţii se pot înscrie într-un registru naţional de voluntariat pentru a participa la efortul de război, după ce marţi a anunţat identificarea şi arestarea mai multor persoane pentru implicarea în „infracţiuni grave care ameninţă securitatea şi stabilitatea societăţii”, cum ar fi distribuirea de videoclipuri şi conţinuturi pe reţelele de socializare care exprimă „simpatie” pentru „atacul atroce” efectuat de Iran împotriva obiectivelor americane în Bahrein ca represalii în urma bombardamentelor americano-israeliene, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Potrivit Ministerul de Interne al micului stat insular din Golful Persic, cu populaţie majoritar şiită, dar care este condus de o monarhie absolută sunită ce guvernează cu o mână de fier, persoanele arestate, al căror număr nu a fost precizat, au atacat prin imagini şi mesaje, unele concepute cu ajutorul Inteligenţei Artificiale, „valorile şi principiile naţiunii” şi au comis un act de „trădare”.

Manifestaţii pro-iraniene au avut loc în Bahrein după lansarea de SUA şi Israel a atacurilor aeriene împotriva Iranului. Mai multe astfel de manifestaţii au condus la confruntări cu poliţia şi la arestări, iar participanţii la un marş au încercat fără succes să ajungă la ambasada SUA din Manama pentru a protesta împotriva uciderii liderului suprem iranian Ali Khamenei în atacul iniţial israelian asupra Iranului. Ayatollahul Ali Khamenei a fost foarte respectat în comunitatea musulmană şiită.

În represaliile care au însoţit bombardamentele americano-israeliene, Iranul a atacat cu rachete şi drone bazele militare americane din Golf, în Bahrein aceste atacuri fiind concentrate asupra bazei navale unde este staţionată Flota a 5-a a SUA, infrastructura acesteia fiind serios avariată. Drone iraniene au lovit şi hoteluri din apropierea acestei baze, raţionamentul fiind că acolo s-ar putea afla militari americani.

Bahreinul, ţară cu o populaţie de 1,5 milioane de locuitori, dintre care circa jumătate sunt străini, a anunţat miercuri că toţi rezidenţii săi se pot înregistra ca voluntari într-un registru naţional pentru a participa la efortul de război. Oportunităţi de voluntariat au fost identificate în special în domeniile „sănătăţii, ingineriei, logisticii, administraţiei”, a transmis guvernul de la Manama.

Editor : Liviu Cojan

Ultimele știri
Adrian Chesnoiu a fost condamnat la patru ani de închisoare în dosarul angajărilor trucate de la Ministerul Agriculturii
Avertismentul Teheranului privind ambasada sa din Beirut: cum se va răzbuna dacă e atinsă
Scandal la Slatina după alunecarea de teren care a afectat mai multe locuințe: o casă s-a prăbușit. Localnicii acuză Primăria
