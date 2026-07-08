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Arhiepiscopul de Rabat s-a autosuspendat din funcţie după ce a fost acuzat de mai multe femei de agresiuni sexuale

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Cristobal Lopez Romero
Cardinalul spaniol Cristobal Lopez Romero, care este şi arhiepiscop de Rabat, în Maroc, s-a autosuspendat din funcţie. Foto: Profimedia
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Cardinalul spaniol Cristobal Lopez Romero, care este şi arhiepiscop de Rabat, în Maroc, s-a autosuspendat din funcţie după ce a fost acuzat de mai multe femei de comiterea unor violenţe sexuale, a anunţat Vaticanul pe portalul său de ştiri, potrivit Reuters.

„Sunt acuzat de comportament inadecvat faţă de mai multe femei adulte”, a spus Lopez Romero într-un comunicat publicat marţi de Vatican News. Situaţia a determinat Biserica Catolică să deschidă o anchetă preliminară, se mai spune în comunicatul citat de Agerpres.

Informaţiile referitoare la acuzaţii au fost relatat pentru prima dată de AFP marţi. Potrivit unei anchete realizate de agenţia de ştiri, cel puţin cinci femei îl acuză pe prelatul în vârstă de 74 de ani de agresiuni sexuale.

„Nu am comis agresiuni, violenţe sau hărţuire sexuală”, a spus Lopez Romero, potrivit AFP.

Cardinalul a promis să coopereze pe deplin cu ancheta Vaticanului şi, pentru a nu interfera cu aceasta, nu va mai prezida slujbe publice şi nu va mai participa la activităţi pastorale.

Lopez Romero este cardinal din 2019 şi arhiepiscop de Rabat din 2018. Este considerat un prelat relativ progresist în sânul ierarhiei Bisericii Catolice şi a fost considerat un potenţial candidat la papalitate la conclavul desfăşurat anul trecut.

Editor : A.P.

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