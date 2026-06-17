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Arma ce „anunță o nouă fază a războiului”: Cum au devenit dronele de atac ale Ucrainei mai eficiente decât sistemele de rachete HIMARS

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Sistem Himars lansează o rachetă / soldați ucraineni pregătesc o dronă
Noile drone cu rază medie de acțiune îi oferă Ucrainei mai multe avantaje decât rachetele lansate de sistemele HIMARS. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
„O fundație foarte solidă pentru ca Ucraina să oprească asalturile rusești” Sistemele HIMARS nu mai sunt la fel de eficiente ca la începutul războiului Dronele vor prelua, în curând, aproape toate sarcinile îndeplinite de unitățile de artilerie

Atacurile cu rachete cu rază medie de acțiune lansate de sistemele HIMARS au fost esențiale la începutul războiului din Ucraina pentru a încetini înaintarea trupelor ruse, dar ele nu mai reprezintă de ani de zile o amenințare majoră pentru armata rusă, potrivit analiștilor citați de Business Insider. Pentru a redobândi capacitatea de a lovi constant ținte aflate în spatele liniilor de apărare ale inamicului și pentru a nu mai depinde de armele livrate de Occident, armata Kievului a dezvoltat un nou tip de drone de atac mult mai eficiente cu care a preluat din nou inițiativa pe câmpul de luptă.

La sute de metri deasupra câmpurilor din regiunea Zaporojie, o dronă de recunoaștere survolează teritoriul unui sat abandonat. Ținta ei: un grup de trei case înconjurate de copaci și ascunse într-un colț izolat al acestei localități.

Este liniște totală până când se aude o altă dronă care zboară razant pe deasupra ierbii. Drona, care arată ca un avion de mici dimensiuni, se îndreaptă înspre una dintre case și se izbește de acoperișul ei.

Explozia se produce aproape imediat după impact. Țiglele și alte resturi sunt aruncate în aer și, într-o singură clipă, întreg etajul superior al casei este distrus.

„Aceasta era o casă unde trăiau piloți ruși de drone FPV”, a spus Spring, o operatoare de drone din armata Ucrainei.

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Rusia a dezvoltat capacitatea de a bruia sistemul de ghidare prin GPS al rachetelor lansate de HIMARS. Foto: Defence of Ukraine

„O fundație foarte solidă pentru ca Ucraina să oprească asalturile rusești”

„Noi susținem că atacurile cu rază medie de acțiune anunță o nouă fază a războiului”, a spus George Barros, directorul unui departament din cadrul Institutului pentru Studiul Războiului. „Ce avem aici este o fundație foarte solidă pentru ca Ucraina să oprească asalturile rusești.”

Aceste drone mai ieftine cu rază medie de acțiune pot parcurge între 30 și 300 de kilometri și pot fi echipate cu încărcături explozive mai mari pentru a distruge posturi de comandă, camioane și diverse resurse necesare sistemelor de apărare antiaeriană.

Unele dintre aceste drone sunt dotate cu sisteme AI care nu sunt afectate de tehnicile rușilor de a bruia semnalul GPS al dronei, întrucât ele își pot găsi ținta și singure.

„În unele sectoare ale frontului, par să aibă un impact semnificativ contra logisticii rusești, ceea ce afectează constant forțele de pe linia frontului și face ca și tacticile rusești de infiltrare să fie mai puțin viabile”, a explicat Gil Barndollar, cercetător din partea institutului Defense Priorities.

În ultimele două luni, Rusia a fost mai mult în retragere pe câmpul de luptă din Ucraina. „Suntem destul de optimiști în legătură cu șansele ca Ucraina să păstreze inițiativa pe timpul verii”, a spus și Barros.

Rachetă Storm Shadow
Ucraina a primit prea puține rachete Storm Shadow pentru a putea avea un impact semnificativ asupra războiului. Foto: Profimedia Images

Sistemele HIMARS nu mai sunt la fel de eficiente ca la începutul războiului

Dronele cu rază medie de acțiune îi oferă Ucrainei mai multe avantaje: forțele ucrainene pot lansa atacuri care sunt mult mai puțin costisitoare, pot decide singure ce să lovească și pot lovi țintele mult mai eficient, în ciuda tehnicilor avansate de război electronic folosite de ruși.

La începutul războiului, capacitatea Ucrainei de a lovi ținte aflate cu mult în spatele liniilor de apărare rusești depindea, în mare măsură, de armele livrate de Occident, precum rachetele Storm Shadow și lansatoarele de rachete HIMARS.

„Apogeul sistemelor HIMARS a fost în vara și toamna anului 2022”, a spus Mykola Bielieskov, analist principal al celei mai mari organizații ucrainene de strângere de fonduri, ComeBackAlive.

Ucraina a primit un număr limitat de rachete cu o rază mai lungă de acțiune, în timp ce Rusia a dezvoltat capacitatea de a bruia sistemul de ghidare prin GPS al rachetelor lansate de HIMARS. Cât despre Storm Shadow, Ucraina a primit prea puține astfel de rachete pentru a putea avea un impact semnificativ asupra războiului.

„În trecut, era nevoie de o singură rachetă ca să lansezi un atac eficient”, a explicat Barros. „Acum, ar putea fi nevoie de patru sau mai multe rachete pentru a obține același rezultat.”

Elementul crucial al noilor drone îl reprezintă inteligența artificială, care a devenit destul de performantă pentru a putea fi integrată cu încredere în sistemul prin care drona își găsește ținta în ultima fază a atacului.

„Este o tehnologie nouă și importantă care lipsește din atacurile cu rachete cu rază lungă de acțiune”, a spus Barros.

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Elementul crucial al noilor drone îl reprezintă inteligența artificială, cu ajutorul căreia drona își găsește singură ținta în ultima fază a atacului. Foto: Profimedia Images

Dronele vor prelua, în curând, aproape toate sarcinile îndeplinite de unitățile de artilerie

Spre exemplu, sistemele AI pot fi antrenate să identifice camioanele rusești de aprovizionare drept ținte ce trebuie eliminate chiar dacă drona nu mai poate fi controlată direct de un operator din cauza bruierii semnalului.

În timp ce dronele sunt mai ușor de manevrat și pot lovi ținte aflate în mișcare, rachete ca cele lansate de HIMARS sunt folosite, de obicei, doar pentru a ataca poziții fixe.

Dacă dronele vor deveni complet autonome, ele vor prelua cea mai mare parte a sarcinilor pe care o unitate de artilerie le îndeplinește în acest moment, potrivit lui Barndollar.

Un alt avantaj major îl reprezintă costul. O singură rachetă Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) costă în jur de 187.000 de dolari, în timp ce versiunea cu o rază de acțiune mai extinsă costă 479.000 de dolari.

Racheta Army Tactical Missile System (ATACMS), arma cu cea mai lungă rază de acțiune ce poate fi lansată cu HIMARS dintre toate cele furnizate Ucrainei, costă în jur de 1 milion de dolari.

În același timp, dronele cu rază medie de acțiune pot lovi ținte la fel de îndepărtate contra unui cost de doar 5.000 de dolari. Unele modele mai avansate pot ajunge până la 50.000 de dolari.

Editor : Raul Nețoiu

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