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Arma ieftină și ușor de fabricat care schimbă fața războiului din Ucraina: „A contribuit la pierderile grele suferite de ucraineni”

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Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Bombele planante rusești au ucis două persoane și au rănit cel puțin alte 15 într-un atac asupra orașului Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, marți, au declarat autoritățile. Guvernatorul regional Ivan Fedorov a declarat, într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram, că forțele ruse au lansat șapte bombe asupra orașului într-un interval de 90 de minute. În Zaporojie și în întreaga Ucraină, aceste atacuri sunt din ce în ce mai des efectuate cu bombe planante – muniția ieftină care, potrivit experților, schimbă fața războiului, relatează The Independent.

Cu o greutate cuprinsă între câteva sute și câteva mii de kilograme, aceste bombe obișnuite, echipate cu aripi și cu un sistem de ghidare, s-au numărat printre cele mai redutabile arme ale Rusiei încă de la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022.

În ultima vreme, acestea au devenit deosebit de periculoase, mii dintre ele fiind lansate în ultimele luni. Capacitatea lor de a distruge un bloc de apartamente din Zaporojie sau Herson printr-o singură lovitură lansată de la zeci de kilometri distanță, din interiorul Rusiei și dincolo de apărarea aeriană ucraineană, i-a chinuit pe comandanții ucraineni.

Adică, până în luna mai a acestui an, când Ucraina a anunțat că a dezvoltat propriul sistem. Deși aliații occidentali furnizaseră Ucrainei bombe planante, Kievul devenise nerăbdător din cauza refuzului acestora de a furniza cantități suficiente și, prin urmare, a dedicat 17 luni producției interne a modelului „Vyrivniuvach”, cunoscut și sub numele de „Equaliser”.

„Timp de o perioadă îndelungată, nu au existat practic mijloace de apărare împotriva bombelor planante rusești, iar acest lucru a contribuit în mod semnificativ la pierderile grele suferite de ucraineni de-a lungul liniei frontului”, a declarat Keir Giles, cercetător asociat al Programului pentru Rusia și Eurasia al Chatham House și autor al cărții „Who Will Defend Europe”.

Deși ieftină și extrem de fiabilă, trecerea la această metodă a fost, în mare măsură, determinată de necesitate pentru ambele părți, întrucât formele tradiționale de artilerie fuseseră scoase din funcțiune.

Pe câmpurile de luptă moderne din Ucraina, dronele au localizat și distrus marea majoritate a obuzierelor de pe ambele părți, potrivit site-ului Military Balance.

Cu artileria epuizată, Moscova și Kievul au considerat că soluția este utilizarea muniției de „distanță”, precum bombele planante, capabile să lanseze explozivi puternici de la zeci de kilometri distanță.

Recent, ritmul de adoptare a acestora s-a accelerat, Rusia lansând, potrivit unor surse, peste 1.800 de bombe planante numai în prima săptămână a lunii iunie, conform Forbes.

La fel ca dronele standard și modelele ieftine Bayraktar și Shahed, care au dominat conflictul, însă, bombele planante rusești și ucrainene sunt ieftine și ușor de fabricat.

Marea majoritate a stocului Rusiei provine din bombe vechi din perioada sovietică, montate pe un sistem rudimentar de tip cușcă, prevăzut cu aripi pliabile, o unitate de măsurare inerțială și un sistem de ghidare prin satelit denumit modulul universal de planare și corecție (UMPK).

Acestea sunt concepute pentru a fi lansate de pe avioane de vânătoare rusești, precum Su-34, care zboară la o altitudine deosebit de mare, după care planează pe o distanță de 60 până la 95 km pentru a lansa o bombă cu o greutate cuprinsă între 250 kg și 3000 kg. Această distanță dintre punctul de lansare și țintă – precum și faptul că nu emit semnături termice și pot coborî rapid de la o altitudine mare cu câteva momente înainte de impact – le face foarte greu de eliminat.

Cu toate acestea, bombele planante ale Ucrainei sunt mult mai ușoare decât cele ale Moscovei, având o greutate de 250 kg.

Un aspect esențial este faptul că ambele părți au folosit aceste atacuri nu doar ca lovituri strategice asupra orașelor și zonelor industriale, menite să submineze moralul inamicului și să întrerupă liniile de aprovizionare. Dimpotrivă, aceste muniții planante au fost utilizate în sprijinul „doctrinei centrate pe foc” – atunci când artileria este îndreptată tactic asupra pozițiilor inamice de pe linia frontului, de exemplu pentru a slăbi apărarea sau a elimina pozițiile de supraveghere înaintea unei ofensive a trupelor.

Ambele părți s-au străduit să promoveze acest lucru în videoclipurile recente publicate pe rețelele sociale, postând imagini cu bombe planante care loveau pozițiile adversarului în timpul operațiunilor de luptă.

„Practic, toate pozițiile de artilerie de pe linia frontului pe care le dețin ucrainenii riscă să fie distruse”, a declarat Christoph Bergs, analist de cercetare la Royal United Services Institute. „În timp ce dronele FPV de dimensiuni reduse și și cele tactice pot lovi ținte, ele pur și simplu nu au puterea explozivă a unei bombe de 250 kg sau 500 kg”.

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Editor : A.M.G.

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