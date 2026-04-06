Arma „revoluționară” care ar putea schimba soarta războiului din Ucraina. Sistemul anti-rachetă mai ieftin decât Patriot (Reuters)

Un producător ucrainean de armament dezvoltă un nou sistem de apărare aeriană care ar putea reduce drastic costurile interceptării rachetelor balistice, într-un moment în care sistemele Patriot sunt tot mai greu de procurat. Compania Fire Point negociază cu parteneri europeni lansarea sistemului până în 2027, într-un proiect care ar putea schimba echilibrul în apărarea aeriană globală și care atrage deja interes internațional, inclusiv o posibilă investiție de sute de milioane de dolari din Emiratele Arabe Unite, care ar putea deschide și drumul către proiecte spațiale, potrivit Reuters.

Cum vrea Ucraina să creeze o alternativă mai ieftină la sistemul Patriot

Ucraina și multe alte state occidentale se bazează în mare măsură pe sistemul Patriot, produs în SUA, pentru a intercepta rachete balistice.

Însă rachetele Patriot sunt din ce în ce mai greu de procurat, în contextul desfășurărilor extinse din Golf împotriva atacurilor iraniene. În plus, singurul sistem antibalistic european, SAMP/T, dezvoltat de Italia și Franța, este produs în cantități relativ mici.

Pentru a doborî o rachetă balistică, sistemul Patriot – produs de Raytheon și Lockheed Martin – necesită adesea două sau trei rachete interceptoare, fiecare costând câteva milioane de dolari, a explicat Shtilerman.

„Dacă putem reduce costul la sub 1 milion de dolari, va schimba jocul în soluțiile de apărare aeriană”, a declarat acesta.

„Planificăm să interceptăm prima rachetă balistică până la sfârșitul anului 2027.”

Shtilerman a refuzat să numească firmele europene implicate în discuții, dar a precizat că Fire Point este „profund interesată” de colaborări în domenii precum radarul, ghidarea rachetelor și sistemele de comunicații – zone în care compania are nevoie de expertiză.

Companii europene precum Weibel, Hensoldt, Saab și Thales dispun de soluții solide în domeniul radarului, a adăugat acesta.

Înființată după invazia Rusiei din 2022, Fire Point este cel mai mare producător ucrainean de drone cu rază lungă de acțiune, utilizate în majoritatea atacurilor desfășurate adânc pe teritoriul Rusiei.

În ultimele luni, racheta de croazieră FP5 cu rază lungă – cunoscută sub numele de Flamingo – a fost folosită pentru a lovi facilități militare ruse și fabrici de armament, inclusiv o uzină de rachete balistice situată la aproape 1.400 km în interiorul teritoriului rus.

Shtilerman a declarat că Fire Point se află în stadiul final de dezvoltare a două rachete balistice supersonice.

Racheta mai mică, FP7, cu o rază de aproximativ 300 km, ar putea fi desfășurată militar „în viitorul apropiat”, fiind similară cu sistemul balistic tactic ATACMS dezvoltat de Lockheed Martin.

Racheta mai mare, FP9, capabilă să transporte un focos de 800 kg pe o distanță de până la 850 km, urmează să intre în faza de testare și ar putea aduce Moscova în raza de acțiune a arsenalului balistic ucrainean, a adăugat acesta.

Shtilerman a spus că loviturile asupra Moscovei, oraș protejat de unele dintre cele mai puternice sisteme de apărare aeriană din lume, ar produce „o schimbare majoră în mentalitatea Rusiei”.

Fabian Hoffmann, expert în rachete și cercetător senior la Norwegian Defence University College, a declarat că, deși Rusia are experiență în interceptarea sistemelor ATACMS, utilizarea mai extinsă a rachetelor balistice ar putea suprasolicita apărarea aeriană rusă, deja afectată de atacurile ucrainene.

Deși obiectivul Fire Point de a lansa un sistem de apărare aeriană low-cost până în 2027 este „ambițios”, cererea ar putea fi ridicată din partea guvernelor, chiar dacă eficiența ar fi mai redusă decât cea a sistemului Patriot, a adăugat acesta.

Ucraina vrea să intre în cursa spațială cu sprijin financiar din Emiratele Arabe

Autoritatea ucraineană antimonopol are termen până în jurul lunii octombrie pentru a decide asupra achiziției propuse de 760 de milioane de dolari pentru un pachet de 30% din Fire Point de către un investitor din Orientul Mijlociu, a declarat Shtilerman.

Presa ucraineană a identificat investitorul drept compania de apărare Edge Group din Emiratele Arabe Unite. Edge Group și autoritatea antimonopol din Ucraina nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Investiția ar reprezenta primul pas într-un proiect de construire a unui terminal de lansare spațială în Emiratele Arabe Unite, cu scopul de a dezvolta în timp o constelație de sateliți europeni pe orbită joasă.

Shtilerman a spus că amplasarea țării, în apropierea Oceanului Indian, și condițiile geografice sunt favorabile lansărilor spațiale.

„Am construit o mașină de înfășurare a fibrelor de carbon, care ne permite să realizăm un propulsor solid mare pentru lansarea sateliților”.

Acesta a precizat și că proiectul se află încă în fază conceptuală, deși există deja acorduri cu „câteva companii occidentale”.

Indiferent dacă acordul cu Emiratele Arabe Unite va fi finalizat, Fire Point nu va atrage alți investitori până nu va demonstra succesul sistemului său de apărare antirachetă, care va utiliza racheta FP7.

Între timp, compania a primit interes din partea statelor din Golf pentru achiziția dronelor sale existente și așteaptă aprobarea guvernului ucrainean pentru a începe exporturile. Shtilerman a spus că firma are capacitatea de a exporta până la 2.500 de drone cu rază lungă pe lună.

Exportul rachetei Flamingo este însă mult mai dificil din cauza barierelor de reglementare, a adăugat el.

Fire Point produce, între timp, sute de drone de atac cu rază lungă pe zi, fiecare cu un cost de aproximativ 50.000 de euro, precum și trei rachete Flamingo, la un cost de aproximativ 600.000 de euro fiecare. Compania a recunoscut existența unor „blocaje” în producția Flamingo, inclusiv la motoare.

Fire Point va crește producția rachetei Flamingo odată cu introducerea în producție de serie a unui nou motor intern, în octombrie, și cu deschiderea unei fabrici de combustibil pentru rachete în Danemarca, mai târziu în acest an. Fabrica așteaptă încă două aprobări finale din partea autorităților daneze.

