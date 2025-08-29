Armand Goșu: Credeți că se răscoală cineva împotriva lui Vladimir Putin? De ce susține istoricul că rușii sunt „fericiți” cu războiul

Istoricul Armand Goșu a contrazis, în cadrul unei dezbateri, ipoteza conform căreia cetățenii din Rusia ar fi supărați pe decizia lui Vladimir Putin de a declanșa invazia asupra Ucrainei, care durează deja de trei ani de zile. Profesorul universitar a explicat că în Rusia s-a creat, pe fondul înrolărilor în armată, o nouă clasă de mijloc, formată din oameni care, anterior invaziei, nu aveau „nicio pregătire profesională”.

Istoricul Armand Goșu, profesor universitar la Universitatea București, a vorbit, pe 20 august, despre posibilitatea ca Vladimir Putin să fie „dat jos” printr-o revoluție a cetățenilor ruși. Declarațiile au fost făcute într-o dezbatere organizată în cadrul Festivalului de Film și Istorii de la Râșnov (FFIR).

„Nu o să îl dea jos rușii. Credeți că se răscoală rușii? Suficient de mulți sunt fericiți (...) Problema este că sunt fericiți în sensul în care material au avut mult de câștigat (n.r. de pe urma invaziei ruse). Dacă vă uitați pe cifrele statistice, cât încă mai erau la liber, din economia Rusiei, o să vedeți că în ultimii trei ani s-a redistribuit bogăția”, a explicat istoricul Armand Goșu, la dezbaterea din cadrul FFIR.

Profesorul a subliniat că, în ultimii trei ani, de când a început invazia asupra Ucrainei, în Rusia s-a format o nouă clasă de mijloc, compusă din cei care voluntar s-au înscris în Armată și au fost trimiși pe front.

„Nu e vorba de oligarhi, ci de oameni simpli, oameni șomeri, oameni care nu au nicio pregătire profesională, care nu aveau șansă să facă acei bani. Soții care își trimit bărbații pe front să meargă să facă bani. E o competiție între regiunile Rusiei, ce regiune plătește mai mult în momentul în care semnezi contract de mercenari (...) Dacă tu primești 20-25 mii de dolari doar că ești pe front, asta înseamnă enorm”, a punctat istoricul.

Armand Goșu mai susține că, în mod paradoxal, încheierea invaziei ruse în Ucraina ar putea duce la o „răscoală” împotriva lui Vladimir Putin.

„Acești oameni fără pregătire profesională care, înainte de război jucau table la garaje și care își înnecau supărarea în tone de vodcă, credeți că acești oameni o să iasă în stradă să îl dea pe Putin jos? Nici vorbă (...) A scăzut indicele de sărăcie dramatic în Rusia. O să ziceți - domnule, cum? Lapte și miere în Rusia, vrem și noi acolo-. A scăzut indicele de sărăcie, pentru că cei care erau săraci au fost primii voluntari, au semnat, s-au angajat mercenari în Armata Rusiei. Oameni care nu aveau nicio profesie, care câștigau sub limita de subzistență”, a mai explicat profesorul universitar.

