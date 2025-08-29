Live TV

Armand Goșu: Credeți că se răscoală cineva împotriva lui Vladimir Putin? De ce susține istoricul că rușii sunt „fericiți” cu războiul

Data publicării:
armand gosu
Armand Goșu. Sursa foto: Captură Digi24

Istoricul Armand Goșu a contrazis, în cadrul unei dezbateri, ipoteza conform căreia cetățenii din Rusia ar fi supărați pe decizia lui Vladimir Putin de a declanșa invazia asupra Ucrainei, care durează deja de trei ani de zile. Profesorul universitar a explicat că în Rusia s-a creat, pe fondul înrolărilor în armată, o nouă clasă de mijloc, formată din oameni care, anterior invaziei, nu aveau „nicio pregătire profesională”. 

Istoricul Armand Goșu, profesor universitar la Universitatea București, a vorbit, pe 20 august, despre posibilitatea ca Vladimir Putin să fie „dat jos” printr-o revoluție a cetățenilor ruși. Declarațiile au fost făcute într-o dezbatere organizată în cadrul Festivalului de Film și Istorii de la Râșnov (FFIR).

„Nu o să îl dea jos rușii. Credeți că se răscoală rușii? Suficient de mulți sunt fericiți (...) Problema este că sunt fericiți în sensul în care material au avut mult de câștigat (n.r. de pe urma invaziei ruse). Dacă vă uitați pe cifrele statistice, cât încă mai erau la liber, din economia Rusiei, o să vedeți că în ultimii trei ani s-a redistribuit bogăția”, a explicat istoricul Armand Goșu, la dezbaterea din cadrul FFIR.

Profesorul a subliniat că, în ultimii trei ani, de când a început invazia asupra Ucrainei, în Rusia s-a format o nouă clasă de mijloc, compusă din cei care voluntar s-au înscris în Armată și au fost trimiși pe front. 

„Nu e vorba de oligarhi, ci de oameni simpli, oameni șomeri, oameni care nu au nicio pregătire profesională, care nu aveau șansă să facă acei bani. Soții care își trimit bărbații pe front să meargă să facă bani. E o competiție între regiunile Rusiei, ce regiune plătește mai mult în momentul în care semnezi contract de mercenari (...) Dacă tu primești 20-25 mii de dolari doar că ești pe front, asta înseamnă enorm”, a punctat istoricul.

Armand Goșu mai susține că, în mod paradoxal, încheierea invaziei ruse în Ucraina ar putea duce la o „răscoală” împotriva lui Vladimir Putin.

„Acești oameni fără pregătire profesională care, înainte de război jucau table la garaje și care își înnecau supărarea în tone de vodcă, credeți că acești oameni o să iasă în stradă să îl dea pe Putin jos? Nici vorbă (...) A scăzut indicele de sărăcie dramatic în Rusia. O să ziceți - domnule, cum? Lapte și miere în Rusia, vrem și noi acolo-. A scăzut indicele de sărăcie, pentru că cei care erau săraci au fost primii voluntari, au semnat, s-au angajat mercenari în Armata Rusiei. Oameni care nu aveau nicio profesie, care câștigau sub limita de subzistență”, a mai explicat profesorul universitar.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
guvern
2
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe...
elevi la examen
4
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră...
livrator politist
5
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Digi Sport
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan saligny
Ilie Bolojan, mesaj către sindicate: Sunt prea puţini umeri în...
A food delivery courier is driving an order to a customer's home on a moped. takeaway food during quarantine. transport delivery of parcels at home. m
Cum sunt selectați muncitorii străini aduși în România: „Muncim din...
FED CRIMA OTOPENI 290825 R12_01968
Negociatori și trupe speciale la Otopeni. Un bărbat și-a ucis copilul...
Război în Ucraina
Rusia şi-a revizuit exigenţele teritoriale din Ucraina, anunță...
Ultimele știri
Președintele Donald Trump i-a revocat serviciul de protecție Kamalei Harris, care fusese extins de Joe Biden
Incendiu de vegetație într-o localitate din Ilfov. Traficul pe Centura Capitalei a fost oprit
Testul de siguranță, eșuat la unele modele de AI: Chatboții au oferit instrucțiuni pentru atentate cu bombă și atacuri cibernetice
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
maria zaharova face declaratii
Rusia avertizează că garanțiile pentru Ucraina ar putea declanșa un conflict între Moscova și Occident
Lisbon, Portugal. 12 June 2025. Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa attends and delivers remarks at the official ceremony celebrating 40 years since Portugal signed the EEC Accession Treaty, at the Jeronimos Monastery in Lisbon. Credit: Ricardo R
Președintele Portugaliei îl consideră pe Trump „un atu al Rusiei” în negocierile privind Ucraina. „A adus beneficii strategice”
First press briefing by Trump administration., Washington, District of Columbia, USA - 28 Jan 2025
Reacția lui Donald Trump la atacurile Rusiei din Ucraina vine prin purtătorul de cuvânt. „Nu e mulțumit, dar nici surprins”
Update On The Heatwave With Government Departments, Organised By Catherine Vautrin, In Paris, France - 11 Aug 2025
Franța își pregătește spitalele pentru un conflict major până în 2026. „Absolut normal ca țara să anticipeze crize”
Modern ballistic nuclear rockets on rehearsal of military parade in Moscow, Russia
Rusia cheltuiește suma-record de 500 de milioane de dolari pe zi pentru armată, potrivit unui raport
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Hudson, în costum de baie, pe iaht: „Cu bine, vară dulce”. Fanii, impresionați: „Cum poti să ai și acum...
Cancan
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator...
Fanatik.ro
Lista completă cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie 2025. Veste proastă dată de CFR Călători...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
El este omul de fotbal din România care a câștigat 230.000 de euro la Loto. Cum a dat lovitura
Adevărul
Ecaterina Varga, nobila maghiară care i-a cucerit pe moți. „Erau în stare să-și jertfească viața pentru...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
Pro FM
Cum arăta Shania Twain în anii ’80. Celebra artistă a împlinit 60 de ani, dar continuă să se mențină într-o...
Film Now
Actor cu experiență, comentariu tăios despre Jennifer Lopez. Fostul coleg de platou al actriței nu a...
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc...
Newsweek
Ministrul Muncii a promis că va crește, azi, 1.500.000 pensii. Cum au fost păcăliți pensionarii
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Viață extraterestră mai aproape decât credeam? Descoperire surprinzătoare pe o planetă pitică din sistemul...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Emma Stone a renunţat complet la podoaba capilară, pentru cel mai nou rol: E mult mai uşor aşa decât orice...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie