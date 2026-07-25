Armata americană a tras asupra unui petrolier care încerca să evite blocada SUA. Trump spune că discuțiile cu Iranul continuă

Armata americană a anunţat vineri că a neutralizat un petrolier care încerca să forţeze blocada impusă de SUA porturilor iraniene, trăgând asupra sălii motoarelor acestuia şi a afirmat că nava nu se mai îndreaptă spre Iran. În același timp, preşedintele Donald Trump afirmă că SUA rămân în contact cu Iranul, în pofida atacurilor americane asupra obiectivelor iraniene.

„Am neutralizat petrolierul după ce echipajul său a încercat să forţeze blocada de cel puţin patru ori. Echipajul a fost avertizat în mai multe rânduri, dar nu s-a conformat, iar forţele americane din zonă au neutralizat nava după ce au tras asupra sălii maşinilor. Nava nu se mai îndreaptă spre Iran”, a declarat Tim Hawkins, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA (Centcom), într-un comunicat citat de AFP, potrivit Agerpres.

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că SUA rămân în contact cu Iranul, în pofida atacurilor americane care continuă pe timpul nopţii, relatează dpa.

„Adică, chiar în acest moment, purtăm discuţii cu ei”, a afirmat preşedintele american vineri după-amiază la Casa Albă, ca răspuns la întrebările jurnaliştilor.

Trump nu a spus clar dacă contactele sunt directe sau se desfăşoară prin intermediari. Mai târziu, el a spus că vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio figurează printre cei implicaţi în discuţii şi că SUA sunt în contact cu diverse persoane.

În aceeaşi întâlnire cu presa, Donald Trump a declarat că ia în considerare bombardamente şi mai importante asupra Iranului, într-un moment în care conflictul se extinde în regiune de acum cu lovituri saudite asupra rebelilor houthi în Yemen, potrivit AFP.

Media americane au relatat vineri despre o reuniune în cursul dimineţii între preşedintele republican, din ce în ce mai frustrat de impasul în care se află situaţia, şi cei mai apropiaţi consilieri cu scopul de a avea în vedere o operaţiune militară la scară largă în Iran.

Casa Albă nu a luat încă o decizie cu privire la acest subiect, a afirmat Donald Trump în faţa presei.

„De fapt, discutăm în acest moment”, a declarat Donald Trump, referindu-se la conducători iranieni.

„Cred că ei devin din ce în ce mai serioşi odată cu trecerea zilelor, poate pentru un motiv evident”, a adăugat el, făcând aluzie la bombardamentele cotidiene pe care SUA le efectuează asupra Iranului de aproape două săptămâni.

Iranul are de ales între a încheia un acord cu Washingtonul sau a face faţă „unui nivel mai rău” de bombardamente, a afirmat preşedintele american.

„Noi suntem pregătiţi, gata să o facem, dar noi le vorbim, deci atât timp cât discutăm ... Vom vedea ce va ieşi din asta”, a declarat el.

Anterior, Iranul revendicase la rândul său o nouă ripostă la loviturile americane cu atacuri asupra instalaţiilor militare utilizate de SUA în Bahrain, Iordania şi Kuweit.

Editor : B.P.