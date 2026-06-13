Armata americană anunță că a distrus drone-kamikaze iraniene lansate spre navele din Strâmtoarea Ormuz

Comandamentul Central al Armatei SUA a publicat o fotografie despre care afirmă că înfățișează un avion de vânătoare F-16 „patrulând cerul deasupra Orientului Mijlociu”, pentru a da asigurări că americanii rămân vigilenți în regiune. Între timp, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a anunţat vineri că a fost convenit textul unui acord de pace între Statele Unite şi Iran, iar în prezent Pakistanul, care mediază între cele două ţări, lucrează cu acestea pentru finalizarea paşilor următori.

„Forțele americane își mențin prezența și vigilența în regiune”, se mai precizează în scurtul mesaj.

A U.S. Air Force F-16 fighter jet patrols the skies above the Middle East as American forces maintain regional presence and vigilance. pic.twitter.com/mdTwr1SRRO — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 13, 2026

CENTCOM a raportat recent că forțele americane au doborât, în ultimele ore, „mai multe drone de atac cu sens unic” lansate de Iran în „o încercare de a lovi nave comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”.

„Coridorul comercial internațional rămâne deschis pentru tranzit”, a adăugat CENTCOM.

Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 13, 2026

SUA afirmă că au doborât mai multe drone iraniene care vizau nave în Strâmtoarea Ormuz

Armata SUA a declarat că Iranul a lansat mai multe drone de atac de unică folosință pe parcursul a câteva ore, în încercarea de a lovi nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz.

„Forțele americane le-au doborât pe toate în ultimele ore, iar traficul prin strâmtoare continuă fără obstacole”, a declarat CENTCOM într-o postare pe X.

Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 13, 2026

Ce s-a anunțat cu privire la negocierile dintre SUA și Iran?

Iată ce știm despre valul de știri referitoare la o posibilă evoluție decisivă în discuțiile dintre SUA și Iran privind încetarea conflictului:

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat vineri că un memorandum de înțelegere (MoU) cu SUA „nu a fost niciodată mai aproape de a fi semnat”. El a cerut presei să se abţină de la speculaţii asupra conţinutului acestuia, după ce agenţii de presă iraniene au atribuit unor oficiali de la Teheran declaraţii referitoare la dispoziţiile unui astfel de acord, despre care preşedintele american Donald Trump a afirmat că nu corespund realităţii.

Președintele Donald Trump a redistribuit apoi postarea lui Araghchi pe platforma sa Truth Social. Președintele SUA declarase cu o zi înainte că s-a ajuns la un acord și că războiul s-a încheiat.

Mass-media de stat iraniene au relaat ulterior detalii ample despre ceea ce, potrivit acesteia, era inclus într-un document cu SUA, menționând că acordul includea și Libanul.

Trump se plânsese anterior că „termenii pe care Iranul i-a divulgat către Fake News nu au NICI O LEGĂTURĂ cu termenii care au fost conveniți în scris” și i-a avertizat pe liderii iranieni să „se pună pe picioare, repede”.

Shehbaz Sharif, prim-ministrul Pakistanului, care a mediat negocierile, a declarat, de asemenea, că „s-a ajuns la un text final, convenit, al acordului de pace”, urmând ca „pașii următori” să fie finalizați. „Putem confirma că s-a ajuns la un acord privind textul final al acordului de pace şi că Pakistanul lucrează în prezent cu ambele părţi pentru a finaliza paşii următori”, a scris Shehbaz Sharif pe reţeaua socială X. „Pacea nu a fost niciodată atât de aproape”, a adăugat premierul pakistanez.

Negocierile dintre Iran şi SUA s-au desfăşurat prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator. Această mediere s-a concentrat pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi pe găsirea unei soluţii privind uraniul înalt îmbogăţit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din ţară (Washingtonul cere să-i fie predat acest uraniu), fie prin diluare. Acestea sunt condiţii cheie puse de SUA şi Israel pentru un acord care să încheie războiul declanşat de aceste două ţări împotriva Iranului.

Israel Katz, ministrul Apărării al Israelului, care nu a participat la negocierile dintre SUA și Iran, a declarat că țara sa „nu se va retrage” din Liban, Siria sau Gaza.

Editor : M.C