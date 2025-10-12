Armata Belarusului a fost pusă în stare de alertă maximă. Care sunt planurile lui Lukașenko

Belarus și-a pus forțele armate în stare de alertă maximă, în cadrul unei inspecții la nivel național, ordonată de președintele țării, Aleksandr Lukașenko.

Ordinul vine în urma exercițiilor militare comune belarus-ruse „Zapad-2025” desfășurate la mijlocul lunii septembrie, la care au participat aproximativ 7.000 de soldați, dintre care 1.000 din Rusia.

Belsat, canalul bielorus al postului public polonez TVP, a raportat, de asemenea, că între 1 și 17 septembrie, Belarus a primit mai multe transporturi mari de muniție și explozibili din Rusia.

Potrivit unui anunț făcut vineri de Ministerul Apărării din Belarus, această măsură are scopul de a testa rapiditatea cu care armata poate răspunde și se poate coordona în condiții operaționale complete.

Cum se desfășoară inspecția

În timpul inspecției, mai multe unități ale armatei sunt dislocate în zone desemnate din întreaga țară, a declarat ministerul. Oficialii au afirmat că inspecția are scopul de a asigura „pregătirea și coeziunea” forțelor armate.

Această ultimă inspecție se numără printre cele mai ample verificări ale stării de pregătire pentru luptă din ultimii ani și subliniază alinierea continuă a Minskului la Moscova în materie de apărare, în ciuda afirmațiilor repetate ale lui Lukașenko că Belarus menține o politică militară independentă.

Vorbind la o recentă reuniune a Comunității Statelor Independente (CSI) – o grupare regională a fostelor republici sovietice – Lukașenko a declarat că „combaterea terorismului, consolidarea securității frontierelor și combaterea criminalității transnaționale au încetat de mult să mai fie sarcini ale agențiilor individuale și au devenit elemente de securitate națională pentru fiecare stat din CSI”.

Avertismentul lui Lukașenko

Liderul de la Minsk a descris asigurarea securității și menținerea păcii în cadrul blocului ca fiind „prioritatea absolută” a Belarusului, avertizând că membrii CSI „nu trebuie să se lase atrași în aventuri periculoase, care amenință regiunea noastră și întreaga umanitate”.

Lukașenko a susținut, de asemenea, că „economia și concurența stau la baza multor conflicte moderne, dacă nu chiar a tuturor”.

El a afirmat că regiunea a menținut „indicatori pozitivi de creștere economică” în ciuda a ceea ce el a numit „presiunea nebunească a sancțiunilor” din partea Occidentului și încercările de a diviza statele CSI cu „promisiuni și amenințări cu sancțiuni secundare”.

