Armata britanică a primit instrucțiuni să oprească exercițiile de instrucție „neesențiale” pentru a face economii

Armata britanică a fost instruită să reducă sau să anuleze exercițiile militare considerate „neesențiale”, pe fondul presiunilor financiare cu care se confruntă Ministerul Apărării. Măsura nu va afecta însă pregătirea militarilor care urmează să fie trimiși în misiuni sau care se află deja în teatre de operații, conform BBC.

Armata va continua să instruiască soldații care se pregătesc pentru desfășurare sau care se află deja în misiune – cum ar fi unitățile trimise în Estonia, Insulele Falkland sau Cipru.

Însă unitățile aflate în Marea Britanie și care nu se pregătesc pentru o desfășurare specifică au primit ordin să reducă exercițiile de antrenament colectiv din cauza presiunilor financiare.

Aceasta se întâmplă în contextul în care prim-ministrul Andy Burnham se confruntă cu presiuni pentru a crește cheltuielile pentru apărare.

Guvernul crește cheltuielile pentru apărare

Guvernul crește cheltuielile pentru apărare la 2,5% din venitul național până anul viitor, dar se află sub o presiune tot mai mare pentru a atinge ținta de 3% până la sfârșitul deceniului.

O sursă din domeniul apărării a declarat că aceste planuri implică renunțarea la ceea ce el a numit „antrenamente opționale” – precum exercițiile de amploare cu foc real și repetițiile atacurilor de pluton în zonele de antrenament din Marea Britanie, cum ar fi Câmpia Salisbury din Wiltshire și Sennybridge din Țara Galilor.

Se pare că printre exercițiile planificate care urmau să aibă loc și care sunt acum anulate se numără unul în care Regimentul Regal de Tancuri urma să desfășoare exerciții cu foc real în Țara Galilor și un alt exercițiu separat care implica tancuri și elicoptere Apache.

Aceasta nu a fost alegerea armatei, a precizat sursa. Se preconizează că această pauză va continua pe parcursul unei mari părți a acestui an.

Continuă antrenamentele menite să modernizeze armata

Se preconizează că vor continua alte antrenamente specifice menite să modernizeze armata – cum ar fi exercițiile de război cu drone și de combatere a dronelor.

Armata afirmă că acordă prioritate instruirii bazate pe lecțiile învățate din războiul din Ucraina și că analizează fiecare cerere de instruire de la caz la caz.

Deși guvernul majorează cheltuielile pentru apărare, Ministerul Apărării (MoD) se confruntă în continuare cu dificultăți în finanțarea tuturor planurilor sale de investiții.

O mare parte din fondurile noi a fost alocată unor proiecte de investiții specifice, inclusiv programelor de armament noi. Partea din bugetul MoD destinată instruirii se află încă sub o presiune semnificativă.

Un purtător de cuvânt al Armatei a declarat: „Instruirea noastră continuă și acordăm prioritate activităților care contribuie cel mai direct la starea de pregătire, capacitatea de desfășurare și eficacitatea operațională.

De asemenea, investim 2 miliarde de lire sterline pentru a transforma instruirea Armatei Britanice în următorii 15 ani.”

Miercuri, în cadrul sesiunii de întrebări adresate prim-ministrului, președintele Comisiei speciale pentru apărare din Camera Comunelor, Tan Singh Dhesi, din Partidul Laburist, a avertizat că este imperativ să se investească în forțele armate și l-a îndemnat pe Burnham să se angajeze să atingă un nivel de cheltuieli pentru apărare de 3% din PIB până în 2030.

Prim-ministrul a răspuns: „Mi-am exprimat foarte clar acest angajament și am făcut-o de mult timp.”

Ezitările guvernului cu privire la cheltuielile de apărare au contribuit la căderea predecesorului lui Burnham, Sir Keir Starmer – fostul secretar al Apărării, John Healey, demisionând din funcție ca reacție la planurile lui Sir Keir privind finanțarea forțelor armate.

Planurile prevăzute în Planul de investiții în apărare (DIP) vor determina creșterea cheltuielilor pentru apărare la 2,7% din PIB până în 2027/28, dar nu există detalii concrete cu privire la modul în care se vor realiza creșteri suplimentare după această dată.

Ministerul de Finanțe a afirmat în mod constant că guvernul va prezenta planuri pentru atingerea atât a pragului de 3%, cât și a celui de 3,5% în cadrul revizuirii cheltuielilor, care urmează să aibă loc anul viitor.

Liderul conservator Kemi Badenoch l-a îndemnat pe prim-ministru să „reducă cheltuielile cu asistența socială și să investească acești bani în apărarea noastră”. Partidul afirmă că ar cheltui 3% din PIB pentru apărare până în 2030.

„Confruntat cu alegerea între cheltuieli pentru instruirea militară și cheltuieli pentru prestații sociale... Partidul Laburist optează pentru mai multe prestații sociale”, a declarat Helen Whately, secretarul de stat conservator din opoziție pentru muncă și pensii.

Editor : M.C