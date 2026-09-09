Armata britanică va mobiliza veteranii în vederea pregătirii pentru război

Marea Britanie plănuiește un exercițiu militar de amploare, anul viitor, în cadrul căruia va mobiliza veteranii. Autoritățile vor evalua cât de rapid pot fi gata aceștia pentru a răspunde unei situații de criză, ca parte a pregătirii pentru un posibil conflict cu Rusia până în 2030, scrie The Telegraph.

Un contingent din “rezerva strategică” formată din 95 de mii de militari pensionați va fi mobilizat “la o scară pe care nu am mai văzut-o de mult timp”, a declarat Louise Sandher-Jones, ministrul Forțelor Armate ale Regatului Unit.

Amenințările Rusiei

Operațiunea planificată a fost dezvăluită în contextul în care Marea Britanie încearcă să se pregătească pentru un posibil conflict cu Rusia până în 2030.

Anterior, Rusia a amenințat că fabricile din Marea Britanie care produc drone pentru Ucraina sau care fac parte din lanțul de producție ar putea deveni ținta unor atacuri “semi-militare din surse necunoscute”, sugerând că ar putea fi sabotate sau atacate cibernetic.

De asemenea, oficialii serviciilor de informații occidentale au avertizat că Vladimir Putin desfășoară o campanie de sabotaj care ar putea duce la o “eroare de calcul” ce ar declanșa un război.

În faza de planificare

Nu este clar câți membri din așa-numita rezervă strategică vor participa la exercițiul de anul viitor, care, potrivit informațiilor deținute de The Telegraph, se află încă în faza de planificare. Cu toate acestea, se preconizează că exercițiul va testa cât de eficient pot fi mobilizați și echipați veteranii în cazul unei crize.

“Rezerva strategică reprezintă un angajament real pentru membrii care fac parte din ea, iar aceștia vor fi antrenați în cadrul programului nostru de exerciții de anul viitor, în cadrul căruia vom parcurge măsurile de mobilizare, utilizare, echipare și toate celelalte proceduri pe care ar trebui să le urmăm pentru a folosi rezerva strategică în mod corespunzător”, a declarat Sandher-Jones.

Test major pentru guvernul britanic

Operațiunea va reprezenta un test major pentru guvernul britanic, după ce s-a aflat că autoritățile au pierdut legătura cu o mare parte din foștii militari și ofițeri ai Armatei, Forțelor Aeriene și Marinei.

Potrivit legislației în vigoare, toți foștii ofițeri din cadrul forțelor active și cele de rezervă rămân, pe tot parcursul vieții, supuși obligației de a putea fi rechemați în serviciul militar. De asemenea, Ministerul Apărării are obligația de a păstra legătura cu foștii membri ai forțelor armate în primii șase ani de la încetarea serviciului activ.

Acești veterani sunt diferiți de forțele de rezervă, care cuprind personalul care se oferă voluntar să servească în armată cu normă parțială. În prezent, există aproape 32 de mii de rezerviști activi în cele trei ramuri ale Forțelor Armate.

Premierul britanic Andy Burnham se află sub presiune în legătură cu planurile Partidului Laburist privind cheltuielile pentru apărare, după ce s-a aflat că ministrul Finanțelor, John Healey, nu s-a angajat ca, până în 2030, să aloce 3% din PIB pentru apărare, în cadrul prezentării bugetului de luna viitoare.

Măsurile guvernamentale de reducere a cheltuielilor au dus deja la suspendarea unor exerciții militare care nu sunt considerate esențiale, programate pentru următoarele luni. În schimb, armata va acorda prioritate unor forme de pregătire considerate mai relevante pentru conflictele moderne, inclusiv tacticilor de utilizare a dronelor, după lecțiile învățate din războiul din Ucraina. Economiile rezultate astfel ar ajunge la aproximativ 35 de milioane de euro.

Editor : M.C