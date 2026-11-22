Armata germană a început duminică primele teste tactice cu drone kamikaze în Lituania, în cadrul celor mai ample exerciţii militare desfăşurate până acum de Germania în această ţară. Militarii testează şi un sistem bazat pe inteligenţă artificială pentru identificarea ţintelor, în perspectiva consolidării prezenţei permanente a Bundeswehr pe flancul estic al NATO, transmite Reuters.

Testele reprezintă o etapă importantă pentru Germania, care a aprobat abia în 2025 achiziţionarea muniţiilor de tip loitering, cunoscute şi drept drone kamikaze, după ani de controverse privind utilizarea acestor arme. Dronele pot survola o zonă în căutarea unei ţinte, înainte de a se prăbuşi asupra acesteia şi de a exploda la impact.

La poligonul Rudninkai, situat în apropierea frontierei cu Belarus, şeful forţelor terestre germane, generalul Christian Freuding, a asistat la testarea unor drone produse de companiile germane Helsing şi Stark. Aparatele, echipate cu încărcături inerte, au lovit tancuri utilizate drept ţinte.

Testele au avut loc în cadrul exerciţiului Freedom Shield, cea mai mare aplicaţie militară germană organizată până în prezent în Lituania, notează Reuters, citată de Reuters.

Cu câteva zile înainte, militarii germani au testat şi sistemul Clarity, dezvoltat de Helsing, care utilizează inteligenţa artificială pentru analizarea rapidă a volumelor mari de informaţii provenite de la sateliţi, drone şi alţi senzori. Software-ul poate identifica potenţiale ţinte şi recomanda acţiuni pe baza datelor analizate.

Generalul Freuding, care anterior a coordonat livrările de armament german către Ucraina şi urmează să preia conducerea apărării germane în februarie, a declarat că ambele tehnologii sunt indispensabile războiului modern.

Berlinul a accelerat investiţiile în apărare după declanşarea războiului din Ucraina

Germania pregăteşte desfăşurarea permanentă a unei brigăzi blindate în Lituania, o premieră pentru armata germană. Decizia a fost anunţată în 2023 de ministrul apărării, Boris Pistorius, pe fondul preocupărilor privind securitatea flancului estic al NATO după invazia rusă în Ucraina.

Noua Panzerbrigade 45, cu baze la Rudninkai şi Rukla, va avea aproximativ 5.000 de militari şi 2.000 de vehicule, inclusiv zeci de tancuri, urmând să devină complet operaţională până la sfârşitul anului 2027. Aproximativ 1.800 de militari germani se află deja în Lituania.

Berlinul a accelerat investiţiile în apărare după declanşarea războiului din Ucraina, alocând sute de miliarde de euro pentru modernizarea forţelor armate, după decenii de investiţii insuficiente.

Oficialii NATO avertizează de mai mulţi ani asupra ameninţării reprezentate de Rusia, estimând că Moscova ar putea dobândi capacitatea de a lansa un atac de amploare asupra teritoriului aliat chiar din 2029. Rusia respinge aceste acuzaţii şi susţine că extinderea NATO în apropierea frontierelor sale alimentează tensiunile regionale.

Editor : Liviu Cojan