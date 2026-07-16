Armata germană testează un nou sistem de drone pentru evacuarea victimelor din zonele de război

Armata germană, Bundeswehr, testează un nou sistem de drone conceput pentru evacuarea victimelor din zonele de luptă, după semnarea unui contract cu producătorul Avilus, au anunţat joi cele două părţi, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Contractul, semnat la începutul lunii aprilie, prevede o perioadă de testare cu ajutorul a două drone „Grille”. Proiectul include şi antrenamentul militarilor, au declarat cele două părţi.

„Scopul este de a adapta cu precizie sistemul la cerinţele operaţionale specifice ale forţelor armate prin teste practice cu serviciul medical al Bundeswehr”, se arată în comunicat.

Producătorul a declarat că dronele Grille au o rază de acţiune de circa 50 de kilometri, zboară cu aproximativ 90 de kilometri pe oră şi pot transporta persoane cu o greutate de până la 135 de kilograme.

Editor : C.L.B.