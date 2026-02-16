Live TV

Armata germană va fi instruită cu ajutorul militarilor ucraineni, anunță Bundeswehr

armata germania bundeswehr
Foto: Shutterstock

Miniştrii apărării din Germania şi Ucraina au semnat vinerea trecută un acord pentru trimiterea unor instructori ucraineni pentru armata germană, informează luni dpa, preluat de Agerpres. 

Un purtător de cuvânt al Bundeswehr (forţele armate germane) a declarat agenţiei că „planul este să încorporăm experienţa soldaţilor ucraineni în instruirea armatei, în special în şcolile militare”. Oficialul respectiv a refuzat să comenteze despre detalii. 

Armata germană reacţionează la schimbările considerabile care au avut loc pe câmpurile de luptă din Ucraina de la începutul invaziei ruse, în urmă cu aproape patru ani. Exemple în acest sens sunt experienţa mai extinsă a forţelor ucrainene în desfăşurarea şi utilizarea dronelor în luptă şi integrarea rapidă a tehnologiei moderne de comandă şi control în unităţile combatante. 

Cotidianul Wall Street Journal a scris săptămâna trecută că o echipă de circa zece invitaţi ucraineni a eliminat numeroase vehicule blindate şi alte ţinte în foarte scurt timp în cadrul unui exerciţiu militar al NATO de anul trecut, în statele baltice. Un participant la manevre a relatat publicaţiei citate că o unitate „inamică” condusă de estonieni cu participarea ucrainenilor a neutralizat „două batalioane într-o singură zi”, în timp ce combatanţii din NATO nu au reuşit să elimine echipele adverse de drone. 

Alianţa nu a comentat detaliile exerciţiului, dar o purtătoare de cuvânt a arătat că scenariile unor astfel de manevre pot fi concepute pentru a acorda un avantaj adversarilor. 

Editor : A.C.

