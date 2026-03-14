Armata iraniană cere unitatea liderilor musulmani împotriva SUA și Israelului: „Nu aveți încredere în puterea goală a Americii”

Armata iraniană a făcut apel la liderii musulmani din Orientul Mijlociu să se unească împotriva Statelor Unite și a Israelului, criticând ceea ce a numit „puterea goală” a Americii. Mesajul a fost transmis de purtătorul de cuvânt al forțelor armate iraniene, generalul Abolfazl Shekarchi, potrivit The Guardian.

Generalul Abolfazl Shekarchi, purtătorul de cuvânt al forțelor armate iraniene, le-a transmis liderilor statelor musulmane din regiune că ar trebui să „aibă încredere” în Iran și să unească lumea islamică.

Potrivit acestuia, unitatea ar trebui să fie îndreptată „împotriva necredinței, politeismului și ipocriziei” reprezentate, în opinia sa, de Statele Unite și Israel.

„Nu aveți încredere în puterea goală a Americii, o Americă care nu își poate apăra nici măcar propria armată slăbită și care nu va putea garanta securitatea țărilor musulmane și a regiunii”, a declarat Shekarchi.

El a repetat și afirmațiile privind presupuse victorii militare ale Iranului împotriva unor ținte americane, afirmații negate de oficialii de la Washington.

