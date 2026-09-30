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Armata iraniană oferă bani pentru soldaţii americani ucişi sau capturaţi pe teritoriul Iranului

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On the 60th day of the war between Iran and the US-Israel ally, people in Fars province gathered beside the more than 3,000-year-old sites of Persepolis and Naqsh-e Rostam in response to Trump’s threat to “Erase Iranian Civilization.” The most powerful ol
Foto: Profimedia
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Armata iraniană oferă recompense în bani pentru soldaţii americani ucişi sau capturaţi după ce au pătruns pe teritoriul Iranului, relatează miercuri dpa, potrivit Agerpres.

Oricine ucide un soldat american care pătrunde în Iran ca agresor şi îi predă cadavrul, sau îl capturează pe soldat în viaţă, va primi o recompensă, a declarat marţi, într-un interviu, purtătorul de cuvânt al armatei Amir Akraminia.

Bărbaţii vor primi echivalentul a circa 17.500 de euro (19.800 de dolari), iar femeile vor primi echivalentul a circa 35.000 de euro, potrivit lui Amir Akraminia.

SUA şi Israelul au declanşat războiul împotriva Iranului la sfârşitul lui februarie, lansând lovituri aeriene extinse asupra ţării.

Conflictul nu s-a încheiat nici până în prezent, negocierile bătând pasul pe loc de luni de zile.

Un punct cheie al disensiunilor este controlul asupra Strâmtorii Ormuz, o rută crucială pentru transportul de hidrocarburi la nivel mondial.

Au existat de asemenea speculaţii privind posibilitatea unei operaţiuni militare americane limitate la sol în Iran, notează dpa.

Editor : C.L.B.

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