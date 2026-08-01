Armata israeliană a anunţat că a ucis mai mulţi membri ai Hezbollah în sudul Libanului

Armata israeliană a anunţat sâmbătă că a ucis mai mulţi luptători din mişcarea pro-iraniană Hezbollah din sudul Libanului şi a raportat că un soldat israelian a fost rănit uşor, în ciuda armistiţiului, relatează AFP, citată de Agerpres.

Armata a precizat că a identificat mai mulţi luptători ai Hezbollah în cursul nopţii în sudul Libanului.

„După ce i-au identificat, soldaţii i-au atacat pe terorişti şi i-au eliminat pentru a înlătura ameninţarea”, a transmis armata într-un comunicat.

Anterior, ea anunţase că un soldat a fost rănit într-o „confruntare apropiată” cu Hezbollah şi a confirmat în a doua declaraţie că soldatul a suferit răni „moderate”.

El a fost transportat la spital, conform informărilor armatei.

Hezbollahul pro-iranian nu a revendicat responsabilitatea pentru niciun atac de când a intrat în vigoare un armistiţiu cu Israelul pe 20 iunie.

Contactată de AFP la Beirut, mişcarea şiită libaneză a refuzat să comenteze.

Un acord-cadru intermediat de Statele Unite, semnat la sfârşitul lunii iunie de Liban şi Israel, vizează încetarea ostilităţilor. Acesta prevede dezarmarea Hezbollah de către armata libaneză şi retragerea armatei israeliene din „zonele pilot”, unde vor fi ulterior desfăşurate forţele libaneze.

Acordul a survenit la mai mult de trei luni după ce Hezbollah a atras Libanul în războiul regional prin lansarea de rachete asupra Israelului pe 2 martie, în sprijinul Teheranului, declanşând atacuri aeriene israeliene semnificative şi o ofensivă terestră.

Deşi violenţa a scăzut de la semnarea în iunie a unui acord preliminar între Statele Unite şi Iran, precum şi a acordului dintre Liban şi Israel, Beirutul continuă să raporteze atacuri israeliene sporadice şi focuri de artilerie în sudul ţării.

Armata libaneză a condamnat recent continuarea activităţilor militare israeliene, despre care spune că împiedică desfăşurarea sa completă în conformitate cu acordul-cadru.

Editor : Liviu Cojan