port arde
Sursa foto: X

Armata israeliană a atacat marți portul Hodeidah din Marea Roșie, în Yemen, a raportat marți postul de televiziune Al Masirah TV, afiliat mișcării Houthi, la câteva ore după ce Israelul a emis un ordin de evacuare pentru port.

Houthiții, un grup politic și militar care controlează cele mai populate zone din Yemen, au atacat nave în Marea Roșie, în ceea ce ei descriu ca acte de solidaritate cu palestinienii din Gaza.

De asemenea, ei au lansat rachete către Israel, majoritatea fiind interceptate. Israelul a răspuns cu atacuri asupra zonelor controlate de Houthi din Yemen, inclusiv asupra portului vital.

Anterio, Israelul a emis un ordin de evacuare pentru portul Al Hudaydah din Marea Roșie, Yemen, avertizând oamenii și navele să părăsească imediat zona înaintea unui atac preconizat.

Într-o postare pe rețeaua de socializare americană X, purtătorul de cuvânt al armatei, Avichay Adraee, a declarat că Israelul va lovi „în următoarele ore” zonele marcate pe harta atașată, ca răspuns la ceea ce a descris ca fiind activitate militară a mișcării Houthi din Yemen.

Adraee a atașat la postarea sa o hartă care arată zona care va fi vizată.

„Acesta este un avertisment urgent pentru toți cei prezenți în portul Al Hudaydah din Yemen”, a scris Adraee. „Pentru siguranța voastră, facem apel la toți cei aflați în port și la navele acostate acolo să evacueze imediat zona. Oricine rămâne în zonă își pune viața în pericol.”

Luna trecută, un atac israelian în capitala yemenită Sanaa a ucis prim-ministrul guvernului condus de Houthi, Ahmed al-Rahawi, și mai mulți miniștri.

Houthiții au atacat Israelul și transportul maritim internațional în Marea Roșie și Golful Aden de la începutul războiului Israelului împotriva Gazei în octombrie 2023, în sprijinul palestinienilor.

Pe lângă Israel, și SUA și Marea Britanie au efectuat atacuri aeriene împotriva houthiților.

