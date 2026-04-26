Armata israeliană a emis ordin de evacuare pentru locuitorii a şapte sate din sudul Libanului

Armata israeliană a emis duminică un ordin de evacuare pentru locuitorii a şapte sate din sudul Libanului, înainte de lansarea de atacuri aeriene.

„Alertă urgentă adresată locuitorilor din zonele Maifadoun, Shaqra, Yahmar al-Shaqif, Arnoun, Zawtar El-Sharkiyeh, Zawtar El-Gharbiyeh şi Kfar Tibnit”, a anunţat armata într-un comunicat publicat pe contul său în limba arabă pe reţeaua X, potrivit Agerpres.

„Încălcările repetate ale armistiţiului de către Hezbollah obligă IDF să acţioneze", a atenţionat armata, îndemnând locuitorii să se îndepărteze la cel puţin un kilometru de zonele desemnate.

Joi, preşedintele american Donald Trump a anunţat o prelungire de trei săptămâni a armistiţiului din Liban, un punct de blocaj în negocierile cu Iranul, dar atât Israelul, cât şi Beirutul au continuat să raporteze încălcări ale încetării focului.

