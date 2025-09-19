Armata israeliană anunță că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul

Armata israeliană a declarat vineri că va folosi „o forţă fără precedent” în oraşul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forţelor israeliene, şi a cerut populaţiei să părăsească zona.

„Forţele israeliene îşi vor continua operaţiunile cu o forţă fără precedent împotriva Hamas şi a altor organizaţii teroriste”, a declarat pe reţeaua X colonelul Avichay Adraee, cerând populaţiei să plece din oraş şi „să se alăture sutelor de mii de locuitori care au mers în zona umanitară din sudul” Fâşiei Gaza devastate de război.

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, relatează AFP, citată de Agerpres.

Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia aproape 65.000 de palestinieni au fost ucişi. Aproximativ 19.000 dintre persoanele ucise sunt minori, notează EFE.

O comisie independentă a ONU, raportori pentru drepturile omului, organizaţii internaţionale şi un număr tot mai mare de ţări descriu drept "genocid" ofensiva militară israeliană împotriva Fâşiei Gaza declanşată după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

