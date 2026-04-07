Live TV

Armata israeliană avertizează cetățenii din Iran: „Evitați folosirea trenurilor”

Data actualizării: Data publicării:
U.S and Israel war on Iran - 06 Apr 2026
Iranian, în fața unei clădiri distruse de atacurile americano-israeliene. Foto: Profimedia

Armata israeliană le-a recomandat marţi cetăţenilor din Iran să nu utilizeze trenurile şi să nu se apropie de liniile de cale ferată, relatează Reuters.

„Pentru siguranţa dumneavoastră, vă rugăm ca, începând de acum şi până la ora 21:00, ora Iranului, să vă abţineţi de la utilizarea şi călătoria cu trenul pe teritoriul Iranului”, a postat armata pe contul său de X în limba persană, scrie Agerpres.

„Prezenţa dumneavoastră în trenuri şi în apropierea liniilor ferate vă pune viaţa în pericol”, avertizează armata israeliană, semn că s-ar putea pregăti de bombardarea liniilor ferate.

Israelul, împreună cu SUA, se află în război cu Iranul din 28 februarie.

La rândul său, Donald Trump a dat Teheranului un ultimatum care expiră miercuri la ora 3:00, ora României, pentru a pune capăt ostilităţilor ameninţând că în caz contrar va declanşa un atac devastator.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Confesiunea Mihaelei Rădulescu, după ce și-a pierdut iubitul și mama în doar 6 luni: "Am tăcut, am ales să nu...
Cancan
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Fanatik.ro
Claudiu Petrila i-a dezvăluit, în privat, lui Horia Ivanovici cea mai puternică adversară din play-off: „Clar...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
“Înjuraţi-ne, dar nu ne loviţi!”. Apelul jucătorilor Rapidului după ce un băţ aruncat din galerie l-a lovit...
Adevărul
Coiful de la Coțofenești nu este singular în România. Face parte dintr-o serie limitată de coifuri princiare...
Playtech
NASA a trimis astronauți spre Lună cu echipamente vechi. Motivul ascuns ține de viața lor
Digi FM
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Diletta Leotta: "Duminică e Como - Inter, vrem să te vedem tuns!" Chivu i-a dat replica instant
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
De ce ajung pacienții cu COVID-19 la ATI și în 2026? Explicațiile doctoriței Elena Copaciu
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Loredana Groza întoarce toate privirile cu noi imagini din Maldive în costum de baie. „Nu înțeleg ce este cu...