Armata israeliană cere locuitorilor din sudul Libanului să evacueze casele și să se îndepărteze la cel puțin un kilometru distanță

Armata israeliană a emis duminică un avertisment urgent locuitorilor din 11 oraşe şi sate din sudul Libanului, îndemnându-i să-şi evacueze locuinţele şi să se mute la cel puţin 1.000 de metri distanţă, în zone deschise.

Armata a declarat că desfăşoară operaţiuni împotriva Hezbollah în ceea ce a descris „ca o încălcare a acordului de încetare a focului”, avertizând că oricine se află în apropierea luptătorilor sau instalaţiilor Hezbollah ar putea fi în pericol, scrie Agerpres, preluând Reuters.

Israelul a continuat să efectueze atacuri în sudul Libanului, iar trupele sale ocupă o fâşie din sudul ţării, distrugând case pe care le descriu ca infrastructură utilizată de gruparea libaneză şiită Hezbollah.

Gruparea militantă susţinută de Iran a continuat atacurile cu drone şi rachete împotriva trupelor israeliene din Liban şi din nordul Israelului.

