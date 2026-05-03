Armata israeliană cere locuitorilor din sudul Libanului să evacueze casele și să se îndepărteze la cel puțin un kilometru distanță

Israelul continuă să bombardeze sudul Libanului.
Israelul continuă să bombardeze sudul Libanului. Foto: Profimedia

Armata israeliană a emis duminică un avertisment urgent locuitorilor din 11 oraşe şi sate din sudul Libanului, îndemnându-i să-şi evacueze locuinţele şi să se mute la cel puţin 1.000 de metri distanţă, în zone deschise.

Armata a declarat că desfăşoară operaţiuni împotriva Hezbollah în ceea ce a descris „ca o încălcare a acordului de încetare a focului”, avertizând că oricine se află în apropierea luptătorilor sau instalaţiilor Hezbollah ar putea fi în pericol, scrie Agerpres, preluând Reuters.

Israelul a continuat să efectueze atacuri în sudul Libanului, iar trupele sale ocupă o fâşie din sudul ţării, distrugând case pe care le descriu ca infrastructură utilizată de gruparea libaneză şiită Hezbollah.

Gruparea militantă susţinută de Iran a continuat atacurile cu drone şi rachete împotriva trupelor israeliene din Liban şi din nordul Israelului.

Editor : B.P.

