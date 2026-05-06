Armata lui Putin a bombardat o grădiniță din Ucriana, în timp ce cere armistițiu pentru parada de pe 9 mai

În dimineața zilei de 6 mai, armata rusă a lansat drone asupra orașului Sumî. Clădirea unei grădinițe din centrul orașului a fost lovită, a declarat Oleg Grigorov, șeful administrației militare regionale din Sumî. Potrivit acestuia, o paznică a murit, iar alte două persoane au fost rănite. „Copiii nu se aflau în acea instituție”, a adăugat Grigorov.

Șeful administrației orașului, Serghei Krivosheenko, a precizat că grădinița a fost atacată de două drone kamikaze „Geran-2”. Au fost rănite două angajate în vârstă de 52 și 53 de ani. Una se află în spital în stare medie de gravitate, cealaltă a primit îngrijiri medicale în regim ambulatoriu. Există pagube la clădirile de locuințe situate în apropiere: ferestrele și ramele balcoanelor au fost sparte, a adăugat Krivosheenko.

Atacul asupra grădiniței a fost confirmat de bloggerii pro-Rusia. Vladimir Romanov a declarat că clădirea „era folosită ca punct de dislocare temporară a personalului Forțelor Armate ale Ucrainei”.

Rusia a lovit Sumî, iar înainte de aceasta — Harkovul și Zaporijia, pe fondul „regimului de liniște” pe care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a declarat în noaptea de 5 spre 6 mai, ca răspuns la declarația Ministerului Apărării al Federației Ruse privind armistițiul din 8–9 mai. Comentând situația operațională de miercuri, șeful statului a menționat că armata rusă a ignorat propunerea, comițând 1820 de încălcări ale „regimului de tăcere”.

„Pe toate sectoarele cheie ale frontului continuă acțiunile de asalt… S-au înregistrat peste 20 de atacuri aeriene, în care s-au folosit peste 70 de bombe aeriene doar în noaptea și dimineața de astăzi… Forțele de apărare ale Ucrainei au neutralizat aproape 90 de drone de atac. Au avut loc și atacuri cu rachete”, a enumerat Zelenski.

După cum a reamintit președintele, Ucraina a avertizat că „va acționa în mod simetric, având în vedere apelurile insistente ale Rusiei prin mass-media și rețelele sociale, prin care se cerea respectarea tăcerii pe durata paradei de la Moscova” din 9 mai. „Pentru toți oamenii normali este evident că un război pe scară largă și uciderea zilnică a oamenilor reprezintă un moment nepotrivit pentru „sărbători” publice”, a remarcat Zelenski și a adăugat că Forțele Armate ale Ucrainei vor decide în curând cu privire la acțiunile viitoare.

La rândul său, șeful Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, a declarat că apelul Ucrainei la un „regim de liniște”, ignorat de Rusia, arată că aceasta „respinge pacea”, iar apelurile sale false la încetarea focului pe 9 mai „nu au nicio legătură cu diplomația”. „Putin se preocupă doar de paradele militare, nu de viețile omenești”, a constatat Sibiga și a îndemnat comunitatea internațională să intensifice presiunea „asupra regimului rus”, inclusiv prin noi sancțiuni, precum și să extindă sprijinul acordat Ucrainei.

