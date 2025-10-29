Live TV

Armata lui Putin a bombardat un spital pediatric din Herson: „Un atac îndreptat în mod specific împotriva copiilor"

Data publicării:
spital herson
Un atac al artileriei ruse asupra unui spital de copii din Herson a rănit nouă persoane, dintre care patru copii, pe 29 octombrie, a raportat Parchetul Regional din Herson.

Atacul rus a lovit spitalul în jurul orei 9:20 dimineața, ora locală, când pacienții, părinții acestora și personalul medical se aflau în interior.

Printre răniți se află trei lucrători medicali și o fetiță de 9 ani care a suferit leziuni cauzate de explozie și răni de șrapnel la piciorul inferior, potrivit autorităților locale.

Majoritatea celorlalte victime au suferit leziuni de diferite grade de gravitate cauzate de explozie. Toți primesc îngrijiri medicale, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

Atacul a provocat pagube semnificative clădirii spitalului, iar instalațiile din apropiere au fost, de asemenea, afectate de explozie.

Autoritățile au declarat că numărul victimelor este încă în curs de verificare.

În această dimineață, armata rusă a atacat un spital de copii din Herson. Nu aveau cum să nu știe unde loveau. A fost un atac deliberat al Rusiei, îndreptat în mod specific împotriva copiilor, a personalului medical și a garanțiilor fundamentale ale vieții în comunitate. Spitalul a suferit pagube importante și, din păcate, există răniți atât printre personal, cât și printre copiii care erau tratați acolo. Cel mai mic copil rănit are opt ani – băiatul a fost rănit, la fel ca mama și fratele său. În momentul atacului, aproximativ o sută de persoane se aflau în interiorul spitalului. Și Rusia nici măcar nu se rușinează să considere astfel de facilități ca ținte”, a scris Volodimir Zelenski pe X. 

Deși Rusia neagă că ar viza infrastructura civilă a Ucrainei, forțele sale au lovit în repetate rânduri spitale, școli, case și vehicule care transportau corespondență sau ajutoare umanitare, folosind bombe planante, artilerie, rachete și drone.

Rusia a lansat un atac cu drone pe 22 octombrie asupra orașului Harkov, unul dintre cele mai dens populate orașe din estul Ucrainei, avariind o grădiniță, ucigând o persoană și rănind alte zece. Atacul a inclus probabil drone de tip Geran-2 Shahed cu propulsie jet.

Regiunea Herson, situată în sudul Ucrainei, de-a lungul Mării Negre și râului Nipru, a fost un câmp de luptă cheie de la invazia Rusiei în 2022. Centrul regional, Herson, a fost ocupat de forțele ruse în martie 2022 și parțial recucerit de Ucraina mai târziu în acel an.

Regiunea rămâne în prima linie, cu bombardamente frecvente și atacuri cu drone care amenință civilii și infrastructura critică.

