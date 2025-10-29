Live TV

Armata rusă a străpuns apărarea Ucrainei în „fortăreața” Pokrovsk. Trupele ucrainene îi vânează pe invadatori pe străzile orașului

tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
Între 200 și 250 de soldați ruși au pătruns în partea de sud a orașului Pokrovsk, iar armata ucraineană a trimis forțe speciale și trupe de asalt ca să îi elimine pe invadatori. Foto: Profimedia Images

Peste 200 de soldați ruși au reușit să pătrundă în „orașul-fortăreață” Pokrovsk din estul Ucrainei, după luni de zile de încercări eșuate, au recunoscut chiar autoritățile de la Kiev, care au precizat însă că armata ucraineană continuă să apere orașul și a trimis întăriri pentru a-i alunga pe invadatori.

Luptele din oraș sunt „extrem de dinamice și intense”, însă trupele ucrainene nu sunt încercuite și au reușit să recucerească unele zone din jurul orașului și să stabilizeze situația, potrivit statului major general al armatei ucrainene.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus la finalul săptămânii trecute că situația din Pokrovsk este „dificilă” și că luptele sunt „crâncene”, adăugând că este „critic” pentru armata ucraineană să obțină victoria în acest oraș ce ocupă o locație strategică.

„Păstrăm controlul asupra orașului pentru moment”, a spus un maior din armata ucraineană a cărui brigadă luptă în zona Pokrovsk, pentru Washington Post. Acesta a descris situația drept „haotică”, dar nu imposibil de ținut sub control.

Maiorul ucrainean a mai spus că sunt între 200 și 250 de soldați ruși în partea de sud a orașului Pokrovsk și că luptele se poartă în acest moment pe străzile orașului.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus că raportul dintre trupele rusești și cele ucrainene în sectorul Pokrovsk este de opt la unu în favoarea Rusiei. Foto: Profimedia Images

Forțele speciale și unitățile de asalt ucrainene au fost trimise în Pokrovsk ca să întărească apărarea orașului și să elimine trupele ruse.

„Imediat ce se târăsc” din ascunzători sau „când deschid focul dintr-un punct sau altul”, forțele rusești sunt „localizate și distruse”, a mai spus Zelenski, care a precizat că Pokrovsk a devenit principalul obiectiv militar al Moscovei și că Rusia a adus trupe și provizii din alte părți ale frontului ca să cucerească orașul.

Deși președintele ucrainean a recunoscut că raportul dintre trupele rusești și cele ucrainene în sectorul Pokrovsk este de opt la unu în favoarea Rusiei, potrivit The Kyiv Independent, maiorul ucrainean care apără orașul a spus că „aici, nu sunt așa de mulți [ruși] și cei mai mulți dintre ei se ascund undeva în subsoluri”.

Armata ucraineană mai are la dispoziție un culoar cu o lățime de doar 15 kilometri ca să își aprovizioneze trupele din Pokrovsk. Toate podurile din oraș au fost aruncate în aer de armata rusă, iar evacuarea răniților este aproape imposibilă.

„Cu cât timpul trece, cu atât va fi mai greu pentru ucraineni să evacueze” orașul, a spus analistul finlandez Pasi Paroinen din organizația Black Bird Group, care a precizat că ceața și vântul din ultima perioadă i-au ajutat pe soldații ruși să înainteze „mai agresiv” în Pokrovsk, pentru că au fost mai bine protejați de dronele lansate de ucraineni.

Valeri Gherasimov, șeful armatei ruse, i-a spus lui Vladimir Putin că forțele Kremlinului au încercuit aproape 5.500 de soldați ucraineni în direcția Pokrovsk și alți 5.000 în apropiere de Kupiansk. Ucrainenii și chiar și unii bloggeri militari ruși au negat aceste informații. Foto: Profimedia Images

Dacă Pokrovskul ar cădea, ar fi cel mai mare oraș cucerit de forțele rusești de la bătălia sângeroasă pentru Bahmut din mai 2023 – ultima victorie majoră a Rusiei în războiul de uzură din Ucraina.

Pokrovsk este o verigă importantă din lanțul de orașe fortăreață care stau în calea trupelor ruse ce încearcă să cucerească întreaga regiune Donețk.

În timp ce apărătorii ucraineni spun că trupele ruse nu dețin controlul asupra niciunui cartier din Pokrovsk, șeful statului major general al armatei ruse, Valeri Gherasimov, l-a informat pe președintele rus Vladimir Putin că forțele Kremlinului au încercuit aproape 5.500 de soldați ucraineni în direcția Pokrovsk și alți 5.000 în apropiere de Kupiansk, în regiunea Harkov.

Institutul pentru Studiul Războiului a spus, însă, că afirmațiile lui Gherasimov sunt cel mai probabil false. Cu toate că trupele rusești înaintează în zona Pokrovsk și în orașul Mirnohrad din apropiere, acestea nu pot provoca prăbușirea iminentă a apărării ucrainene în regiune, potrivit ISW.

Rusia nu a obținut „un rezultat pe care să îl poată vinde americanilor”, a spus și Zelenski. „Ei le arată hărți cu Pokrovsk capturat, le spun că se află deja în regiunea Dnipropetrovsk, că au cucerit 90% din estul Ucrainei. Este doar o minciună.”

