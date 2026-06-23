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Armata rusă amenință să ocupe un oraș crucial pentru cucerirea Donbasului. Este o „criză majoră”, avertizează apărătorii ucraineni

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soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
Soldați ruși. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Din articol
General ucrainean: În jur de 130 de soldați ruși s-au infiltrat în Kostiantinivka Soldații ruși înaintează în „zona morții” Pierderea orașului este doar „o chestiune de timp”

Trupele ruse s-au infiltrat în Kostiantinivka, un oraș strategic din estul Ucrainei văzut drept poarta către restul Donbasului, și încearcă acum să îl încercuiască. Dacă ucrainenii vor pierde complet controlul asupra orașului, forțele ruse ar putea avansa apoi către ultimele fortărețe ucrainene din regiune – Kramatorsk și Sloviansk.

Întreg orașul Kostiantinivka se află acum în „zona gri” – nefiind controlat de niciuna dintre cele două armate, au dezvăluit soldații ucraineni pentru BBC.

„Ei se infiltrează în zone din spatele nostru și, în condiții urbane, este extrem de greu să îi împingem afară”, a spus un operator de drone ucrainean care își desfășoară activitatea în zonă.

Orașele Kramatorsk și Sloviansk sunt ultimele obstacole mari din calea armatei ruse înspre cucerirea întregii regiuni Donbas – un obiectiv principal al Kremlinului în acest război.

De luni de zile, trupele ruse au înaintat foarte puțin pe câmpul de luptă din Ucraina, iar comandanții ucraineni spun că suprafața teritoriilor pe care le-au recucerit în 2026 este mai mare decât cea a teritoriilor pierdute anul acesta.

În plus, ucrainenii au afectat capacitatea Rusiei de a-și aproviziona trupele din Crimeea, lansând atacuri asupra vehiculelor care transportă combustibil, muniție și alte provizii din Rusia în peninsula ocupată. Vânzarea combustibilului a fost restricționat în Crimeea din cauza crizei de carburanți.

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Odată ce rușii vor cuceri Kostiantinivka, ucrainenilor le va fi mult mai greu să își aprovizioneze trupele din restul regiunii Donbas, inclusiv din fortărețele Kramatorsk și Sloviansk. Foto: Profimedia Images

General ucrainean: În jur de 130 de soldați ruși s-au infiltrat în Kostiantinivka

În timp ce ucrainenii continuă să bombardeze rafinăriile de petrol din Moscova, Sankt Petersburg și alte orașe rusești, soldații armatei lui Putin au avansat în Kostiantinivka dinspre sud și au fost văzuți recent în nordul orașului.

Moscova a transmis că forțele sale avansează rapid în partea de sud-vest a orașului și că au încercuit mai multe unități militare ucrainene.

Aceste afirmații sunt negate de Kiev și de generalul Oleksandr Bakulin, care conduce trupele ucrainene ce apără orașul și zonele adiacente. „Situația rămâne sub control”, iar „inamicul nu are deloc succes”, a spus Bakulin.

Totuși, generalul a recunoscut că sunt în jur de 130 de soldați ruși în interiorul orașului.

Situația de pe teren probabil că nu este atât de gravă precum transmite Moscova, dar pare mult mai serioasă decât sunt dispuși oficialii ucraineni să recunoască public, potrivit unui ofițer ucrainean dintr-o unitate care luptă în Kostiantinivka.

„Avem în continuare grupuri de asalt în interiorul orașului, dar rușii reușesc să strângă din ce în ce mai mulți soldați acolo”, a spus ofițerul ucrainean pentru BBC.

Soldații ruși înaintează în „zona morții”

Folosindu-se de clădiri și de vegetație ca să se ferească de atacurile cu drone și artilerie ale ucrainenilor, soldații ruși au găsit o cale să avanseze în așa-numita „zonă a morții”, unde, în mod normal, orice țintă este detectată de drone și eliminată.

Operatorii de drone ai Rusiei își concentrează atacurile asupra zonelor de unde ucrainenii își lansează propriile lor drone, pentru a le oferi trupelor de asalt posibilitatea de a avansa.

5th Motor Rifle Brigade Involved In Special Military Operation
Forțele rusești din Kostiantinivka au adoptat aceeași strategie care a dus și la cucerirea Pokrovskului și a altor orașe importante din estul Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Pilotul de drone ucrainean citat de BBC a dezvăluit că el și camarazii lui au resurse limitate și sunt, de multe ori, extenuați, ceea ce nu le permite să își extindă operațiunile.

„Din moment ce acordăm foarte puțin timp pentru căutarea și țintirea piloților de drone ai inamicului, ei sunt liberi să îți desfășoare activitatea și să ne detecteze pozițiile și noi suntem forțați să ne retragem. Așa se mișcă linia frontului”, a explicat soldatul ucrainean.

Un alt ofițer ucrainean a spus că înaintarea trupelor ruse este foarte lentă: „Uneori, se mișcă 100 de metri pe zi. Uneori, se târăsc ca să ajungă în următoarea clădire.”

Pierderea orașului este doar „o chestiune de timp”

Forțele rusești din Kostiantinivka au adoptat aceeași strategie care a dus și la cucerirea Pokrovskului și a altor orașe importante din estul Ucrainei: avansează de-a lungul flancurilor pentru a înconjura orașul și pentru a tăia rutele de aprovizionare.

Ministerul rus al apărării a transmis recent că armata rusă a ocupat câteva sate aflate la vest de oraș. Situația din Kostiantinivka a devenit o „criză majoră”, a avertizat pilotul de drone ucrainean.

Pierderea orașului este doar „o chestiune de timp”, a spus și grupul ucrainean DeepState de monitorizare a conflictului. Raportul lor avertizează că, odată ce rușii vor cuceri Kostiantinivka, ucrainenilor le va fi mult mai greu să aprovizioneze trupele din regiune și va fi „extrem de periculos” să rămână în orașul Kramatorsk.

Un alt soldat ucrainean din Kostiantinivka a spus că apărătorii orașului nu primesc întăririle necesare pentru a acoperi pierderile și comandații lor sunt reticenți să raporteze pozițiile pe care le-au pierdut.

Dacă o fac, atunci li se va ordona să le recucerească: „Nu avem destui oameni ca să păstrăm ceea ce mai controlăm, cu atât mai puțin să organizăm asalturi.”

„Luptăm încă în interiorul orașului, dar, dacă nu schimbăm abordarea și nu începem să le distrugem logistica și să le lovim piloții [de drone], ei vor continua să avanseze.”

Editor : Raul Nețoiu

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