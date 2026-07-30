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Armata rusă ar fi folosit o rachetă nord-coreeană într-un atac asupra Ucrainei, pentru prima dată în ultimul an

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Rachetă anti-aeriană în zbor
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Rusia ar fi folosit o rachetă nord-coreeană într-un atac lansat în cursul nopţii de miercuri spre joi în apropierea oraşului Krivoi Rog, în centrul Ucrainei, în urma căruia au fost ucişi mai mulţi membri ai aceleiaşi familii, au declarat două surse sub rezerva anonimatului pentru Reuters. Este prima dată în decurs de un an când o astfel de armă a fost folosită în război.

Rusia a mai lansat în trecut rachete nord-coreene pentru a ataca ţinte ucrainene, însă folosirea lor după o pauză lungă indică că Moscova dispune de un nou stoc de arme, pe măsură ce îşi intensifică atacurile cu rachete asupra Ucrainei, a adăugat una dintre surse.

Rusia a atacat Ucraina cu zeci de rachete şi sute de drone în timpul nopţii, ucigând opt persoane, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski, care a deplâns lipsa de provizii pentru apărarea aeriană şi le-a cerut aliaţilor să ajute Kievul.

Sursa militară, care a solicitat anonimatul, a declarat că 8 august 2025 a fost ultima dată când Ucraina a confirmat un atac rusesc folosind o rachetă nord-coreeană.

Rusia a început să folosească rachete balistice cu rază scurtă de acţiune nord-coreene KN-23 şi KN-24 împotriva Ucrainei spre sfârşitul anului 2023.

Coreea de Nord a fost un aliat apropiat al Rusiei în conflictul din Ucraina, furnizând mii de soldaţi şi milioane de obuze de artilerie pentru efortul de război rusesc, în plus faţă de rachete.

Forţele aeriene ucrainene nu au răspuns imediat la o solicitare de declaraţii.

Editor : C.L.B.

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