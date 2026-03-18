Armata SUA a bombardat baze de rachete antinavale iraniene lângă Strâmtoarea Ormuz, după ce aliații NATO au refuzat să-l ajute pe Trump

Foto: X/CENTCOM

Statele Unite au bombardat „cu succes” baze de rachete antinavale iraniene în apropierea Strâmtorii Ormuz folosind bombe antibuncăr, a anunţat marţi armata americană.

„Cu câteva ore în urmă, forţele americane au utilizat cu succes mai multe bombe penetrante de 5.000 de livre (2,3 tone) împotriva unor baze iraniene de rachete de-a lungul coastei iraniene, în apropierea Strâmtorii Ormuz”, a informat pe X Comandamentul Central American pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

„Rachetele de croazieră antinavale prezente în aceste baze reprezentau un risc pentru traficul maritim internaţional în strâmtoare”, a precizat CENTCOM.

Anunţul vine în timp ce cu câteva ore mai devreme, iritat că aliaţii i-au refuzat solicitarea de a ajuta la deblocarea strâmtorii cruciale pentru transportul maritim al petrolului, preşedintele Donald Trump declarase că SUA nu au nevoie de niciun ajutor, pentru că sunt cea mai puternică ţară din lume şi oricum a decimat Iranul.

Bombele ghidate de 5.000 de livre folosite în atacul de marţi sunt concepute pentru a penetra ţinte situate la mare adâncime sub pământ, precizează CNN. Un oficial american a declarat că muniţiile sunt de tip GBU-72 Advanced 5K Penetrator, o bombă lansată de avioanele americane pentru prima dată în 2021.

GBU-72 „a fost dezvoltată pentru a face faţă provocărilor reprezentate de ţinte fortificate şi îngropate adânc”, se arăta într-un comunicat al Forţelor Aeriene din 2021, potrivit News.ro.

Într-un videoclip postat pe Facebook în 2023 de la Baza Aeriană Nellis, piloţii au descris muniţia ca fiind „cu totul diferită de orice avem în prezent”.

„Este un kit ghidat prin GPS, nu prin laser, aşa că indiferent dacă plouă, e soare sau ninge, va lovi ţinta”, a spus sergentul Zachary Schaeffer din Forţele Aeriene în videoclipul din 2023.

Strâmtoarea Ormuz a fost efectiv închisă din cauza ameninţărilor Iranului de a ataca nave din SUA, Israel şi ale aliaţilor acestora. Amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, a declarat luni că SUA vor „continua să reducă rapid capacitatea Iranului de a ameninţa libertatea de navigaţie în şi în jurul Strâmtorii Ormuz”.

