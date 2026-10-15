Armata SUA ar putea lansa „mama tuturor bombelor” în eventuale atacuri viitoare asupra Iranului

Armata SUA a elaborat planuri de atac care ar putea include utilizarea bombei GBU-43/B (MOAB, Massive Ordnance Air Blast Bomb) - cunoscută şi sub denumirea de „mama tuturor bombelor" - împotriva infrastructurii energetice şi a instalaţiilor nucleare din Iran, în cazul în care preşedintele american Donald Trump ar ordona reluarea operaţiunilor de luptă, „înainte sau după alegerile intermediare” din SUA din 3 noiembrie. Informaţia a fost transmisă joi de CNN, care citează oficiali americani familiarizaţi cu această chestiune, relatează Reuters, EFE şi Xinhua.

Reuters menţionează că nu a putut verifica imediat aceste informaţii, potrivit Agerpres.

O eventuală desfăşurare a celei mai mari bombe non-nucleare din arsenalul SUA ar reprezenta o escaladare semnificativă a conflictului, comentează agenţia de presă britanică. Totuşi, oficiali implicaţi în discuţiile privind planificarea militară au declarat pentru CNN că există încă semne de întrebare cu privire la eficienţa acesteia în atingerea obiectivelor strategice ale Washingtonului sau pentru înclinarea balanţei războiului în favoarea SUA.

Deşi armata americană continuă să-i prezinte lui Trump opţiuni pentru potenţiale atacuri împotriva ţintelor iraniene, unii oficiali se întreabă în privat dacă Casa Albă are o strategie care să integreze aceste planuri într-un mod care să ducă efectiv la sfârşitul războiului, relatează postul american de televiziune.

Trump a ordonat armatei să pregătească planuri de atac suplimentare împotriva ţintelor iraniene - inclusiv „o mare parte a infrastructurii energetice" - şi să ia în considerare posibila utilizare a unei bombe MOAB, a declarat una dintre surse pentru CNN.

Aceeaşi sursă a indicat că atacul ar urma să aibă loc „înainte de retragerea SUA din zona de responsabilitate a Comandamentului Central (CENTCOM), sugerând că administraţia americană ar putea efectua aceste atacuri suplimentare, să declare victoria şi apoi să procedeze la o evacuare rapidă a forţelor sale.

O a doua sursă a explicat pentru CNN că planurile militare de a ataca instalaţiile nucleare iraniene - inclusiv complexul de pe Muntele Târnăcopului - includ în mod explicit utilizarea MOAB.

În ultimele luni, Trump a ameninţat în repetate rânduri că va ataca Muntele Târnăcopului, locul unde, potrivit Statelor Unite şi Israelului, Teheranul depozitează componente ale programului său nuclear.

Preşedintele SUA continuă să insiste asupra eliminării oricărei posibilităţi ca Iranul să achiziţioneze un arsenal nuclear.

Potrivit CNN, există însă îndoieli cu privire la eficienţa MOAB împotriva instalaţiilor nucleare iraniene şi a altor situri situate la mare adâncime.

Deşi această bombă ghidată prin GPS este capabilă să distrugă o zonă echivalentă a nouă străzi, probabil că nu are adâncimea de penetrare necesară pentru a distruge presupusele instalaţii nucleare de la Muntele Târnăcopului.

MOAB, cu o greutate de circa 9.525 kg, este concepută pentru a distruge ţinte pe o suprafaţă întinsă.

Trump avertizează din nou asupra unui atac iranian asupra coastei de vest a SUA dacă Iranul dezvoltă arme nucleare

Pe de altă parte, Trump a avertizat miercuri că, dacă Iranul reuşeşte să construiască arme nucleare, ar putea ataca Orientul Mijlociu şi coasta de vest a SUA şi i-a numit pe liderii de la Teheran „nebuni", în timpul unui miting din Arizona, marcat de atacuri asupra guvernatoarei acestui stat, Kattie Hobbs, şi a reprezentantei musulmane din Minnesota, Ihman Omar.

„Mai întâi vor învinge Orientul Mijlociu, apoi vor începe să ne atace pe Coasta de Vest. Vor ataca Europa pentru că sunt nebuni. Sunt oameni nebuni", a declarat Trump în timpul unui eveniment de campanie din Bullhead City, în statul Arizona, în vestul SUA.

Trump şi-a justificat astfel intervenţia în Republica Islamică, argumentând că trebuie să se asigure că „nu vor avea o armă nucleară".

„După cum ştiţi, timp de mulţi ani au fost consideraţi principalul sponsor statal al terorismului. Şi, dacă ar avea o armă nucleară, ar folosi-o în termen de 24 de ore", a adăugat preşedintele american. Săptămâna trecută, în timpul unui miting în Nebraska, Trump a stârnit un val de critici susţinând că Iranul ar putea distruge Los Angeles şi San Diego.

Trump şi-a început discursul în Bullhead City, care a durat aproape două ore, lăudându-se cu avionul prezidenţial Air Force One, un Boeing 747, despre care a susţinut că este un cadou de la emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, de la care a cerut permisiunea de a-l folosi ca avion prezidenţial oficial.

„I-am spus lui Tamim că, dacă ar fi posibil, în numele Statelor Unite, al Forţelor Aeriene, mi-ar plăcea foarte mult să pot împrumuta sau să folosesc avionul dumneavoastră 747 ca Air Force One pentru o vreme, în timp ce îl aşteptăm pe al nostru", a explicat preşedintele, adăugând că "prietenul" său i l-a dăruit.

În timpul discursului său, Trump a atacat-o pe guvernatoarea Arizonei, Kattie Hobbs, numind-o „proastă" şi comparând-o direct cu miliardarul Elon Musk, pe care l-a lăudat şi l-a descris drept un „supergeniu".

De asemenea, el a reiterat - fără dovezi - că democrata Kattie Hobbs a pierdut alegerile pentru postul de guvernator din 2022 în faţa politicienei republicane Kari Lake, referindu-se la defecţiunea temporară a unor maşini de vot din comitatul Maricopa în timpul alegerilor.

„Am avut o candidată minunată, iar toate acele maşini erau stricate în ziua alegerilor (...) Ce alegeri trucate!", a adăugat Trump.

De asemenea, Trump a profitat de ocazie pentru a o ataca pe reprezentanta Ilhan Omar, o democrată din Minnesota, a cărei casă a fost percheziţionată luni de agenţi federali.

În Somalia, ţara în care s-a născut Ilhan Omar, "tot ce au este crimă şi angoasă (...) Se împuşcă între ei. Ea a venit în această ţară şi a spus: 'Am drepturi constituţionale. Am dreptul constituţional să fiu în această ţară'", a declarat Trump.

Vizita preşedintelui american în statul Marelui Canion are loc în plină campanie electorală înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, în care preşedintele republican încearcă să-i susţină pe candidaţii partidului său, în ciuda unei scăderi a popularităţii sale la nivel naţional.

Data de 14 octombrie a coincis cu ziua de naştere a activistului conservator Charlie Kirk, care a locuit în acest stat şi a devenit unul dintre chipurile tinere importante ale mişcării Make America Great Again (MAGA), până când a fost împuşcat mortal în septembrie anul trecut, în timp ce vorbea la un eveniment la Universitatea Utah Valley.

Editor : M.B.