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Armata SUA va trimite alte zeci de avioane-cisternă în Israel, după ce a reluat atacurile asupra Iranului

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Statele Unite au decis să îşi consolideze prezenţa militară în regiune. Foto: Profimedia
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Israelul se pregăteşte să primească noi avioane americane de realimentare în zbor, după ce Statele Unite au decis să îşi consolideze prezenţa militară în regiune, pe fondul intensificării confruntărilor cu Iranul, au declarat duminică oficiali israelieni, citaţi de Reuters.

Decizia vine după ce armistiţiul provizoriu încheiat în urmă cu o lună între Statele Unite şi Iran s-a prăbuşit, iar cele două părţi şi-au intensificat atacurile, alimentând temerile privind izbucnirea unui nou război de amploare. Israelul nu a participat la cele mai recente atacuri americane asupra Iranului.

Un oficial militar israelian a declarat că Statele Unite au decis să îşi adapteze dispozitivul militar din regiune şi să suplimenteze flota de avioane-cisternă deja staţionată în Israel.

Un alt oficial israelian de rang înalt a precizat că zeci de noi avioane americane de realimentare în zbor urmează să ajungă în Israel în perioada următoare.

Potrivit oficialilor, o parte dintre aeronave vor fi dislocate la bazele Forţelor Aeriene Israeliene, iar altele pe aeroporturi civile, pentru a reduce impactul asupra traficului aerian comercial.

De la începutul conflictului, declanşat la 28 februarie prin atacurile Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului, armata americană a desfăşurat deja zeci de avioane-cisternă în Israel.

Publicaţia Axios a relatat vineri, citând trei oficiali americani şi israelieni, că administraţia preşedintelui Donald Trump a informat Israelul despre trimiterea unor noi avioane de realimentare în perspectiva unei posibile extinderi a operaţiunilor militare împotriva Iranului.

În luna mai, directorul general al Autorităţii Aeroporturilor din Israel, Sharon Kedmi, declara că aproximativ 70% din activitatea Aeroportului Internaţional Ben Gurion, principalul aeroport al ţării, era afectată de prezenţa aeronavelor militare americane.

Ulterior, Statele Unite au acceptat să mute o parte dintre acestea la bazele Forţelor Aeriene Israeliene pentru a reduce perturbările asupra traficului civil.

Potrivit Ministerului israelian al Transporturilor, la 25 iunie se aflau în Israel 98 de aeronave militare americane.

Editor : C.L.B.

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