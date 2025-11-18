Live TV

Galerie Foto Armata ucraineană a publicat imagini din orașul Kostiantinivka, regiunea Donețk, devastat. „Așa arată iadul pe pământ”

Data publicării:
foto6

Forțele terestre ale Ucrainei au publicat fotografii cu distrugerile din Kostiantinivka, regiunea Donețk, pe 17 noiembrie, arătând efectele devastatoare pe care avansul Rusiei în est le are asupra orașelor ucrainene.

foto1
foto1
,

Din iunie 2025, Kostiantinivka se confruntă cu o „catastrofă umanitară” iminentă, deoarece atacurile rusești continue distrug infrastructura critică, lăsând locuitorii fără electricitate, gaz și o alimentare stabilă cu apă.

Un raport care însoțește fotografiile într-o postare pe Facebook arată că în oraș mai sunt încă 4.800 de civili și că autoritățile locale au declarat că evacuarea este încă posibilă.

„Cu toate acestea, numeroasele mașini arse la periferia orașului și pe toate drumurile principale indică cât de periculoase și dificile sunt acum operațiunile de evacuare”, au declarat Forțele Terestre.

„Iar rămânerea civilă în oraș este și mai periculoasă. Inamicul aruncă constant bombe aeriene controlate asupra cartierelor rezidențiale cu încărcătură uriașă, transformându-le în celule ale iadului pe Pământ.”

Kostiantinivka a fost supusă unor atacuri constante cu drone, care au provocat distrugeri semnificative orașului în primăvara și vara, după cum au raportat jurnaliștii Kyiv Independent, care au petrecut 24 de ore în oraș în luna august.

În noiembrie, orașul era înconjurat pe trei laturi de forțele ruse, potrivit grupului de monitorizare DeepState.

 

Editor : Sebastian Eduard

