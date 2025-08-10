Armata ucraineană anunță că a recucerit un sat de la forţele ruseşti, în regiunea Sumî

Ucraina a anunţat că a recucerit un sat situat la frontieră în regiunea Sumî, în nordul Ucrainei, o rară victorie a forţelor ucrainene împotriva trupelor ruseşti care continuă să avanseze în est, relatează duminică AFP.

„Forţele ucrainene au eliberat şi au 'curăţat' complet satul Bezsalivka, din regiunea Sumî, de ocupanţii ruşi”, a anunţat Statul Major al armatei ucrainene pe Telegram.

Acest mic sat este situat chiar la graniţa dintre Rusia şi Ucraina, la circa 20 de kilometri vest de principala zonă de conflict dintre cele două armate din această regiune.

Rusia a lansat o ofensivă în regiunea Sumî după ce a alungat trupele ucrainene în aprilie din regiunea rusă Kursk, o mică parte din care fusese cucerită de forţele Kievului în vara anului 2024.

Trupele ruseşti se află la circa 20 de kilometri de capitala regională, Sumî, care a fost ţinta mai multor bombardamente soldate cu morţi.

Cea mai mare parte a luptelor are loc însă în estul ţării, unde armata rusă, care a lansat o ofensivă majoră împotriva Ucrainei în 2022, şi-a accelerat avansul în ultimele luni împotriva armatei ucrainene cu efective mai reduse şi mai puţin bine echipată.

