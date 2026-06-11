Armata ucraineană a declarat joi că forţele sale au lovit rafinăria de petrol Afipski din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, precum şi obiective legate de producţia de drone, informează Reuters.

Un comunicat emis de Statul Major General al armatei a precizat că a izbucnit un incendiu după ce rafinăria a fost lovită în timpul nopţii.

Oficialii ruşi din regiunea Krasnodar declaraseră deja că un incendiu provocat de căderea resturilor unei drone a fost stins la faţa locului.

„Rafinăria Afipski este una dintre cele mai mari uzine de rafinare a petrolului din sudul Federaţiei Ruse. Volumul său anual de prelucrare este de 6,25 milioane de tone pe an. Unitatea produce motorină, benzină, păcură şi alte produse petroliere, care sunt utilizate pentru a susţine economia şi logistica militară a statului agresor”, arată Statul Major al armatei ucrainene.

Armata ucraineană a declarat, de asemenea, că forţele sale au lovit ⁠obiective din Crimeea controlată de Rusia legate de ⁠producţia ​de drone ​şi nave.

Rafinăria Afipski este una dintre cele mai importante instalații de procesare a petrolului din sudul Rusiei, cu o capacitate de peste șase milioane de tone anual. Autoritățile regiunii Krasnodar anunță că incendiul a fost stins până dimineață. În același timp, fragmente ale dronelor interceptate au căzut peste un bloc din orașul Krasnodar. Atacul a provocat pene de curent în unele cartiere.

Rusia anunță că a interceptat în cursul nopții 330 de drone deasupra regiunilor Breansk, Belgorod Kursk și Crimeea anexată. În paralel, Ucraina continuă să dezvolte noi tipuri de armament cu rază lungă de acțiune. Potrivit presei ucrainene, racheta de croazieră „Flamingo”, utilizată în atacurile recente, poate atinge viteza de până la 950 de kilometri pe oră și are o rază de acțiune de până la 3.000 de kilometri. Despre impactul acestor arme asupra războiului a vorbit expertul în aviație Valeri Romanenko, informează JurnalTV.

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Editor : Sebastian Eduard