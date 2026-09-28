Live TV

Armata ucraineană dă o nouă o lovitură masivă asupra depozitelor de combustibil ale Rusiei

Data publicării:
Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ucraina a lansat, luni dimineaţă, un atac masiv cu drone asupra depozitelor de combustibil în regiunea Krasnodar, situată în sudul Rusiei, potrivit autorităţilor locale şi presei independente ruse şi ucrainene, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. 

„Mai multe localităţi din regiunea Krasnodar au suferit un atac masiv cu drone. Ca urmare a căderii resturilor de drone (doborâte) s-au declanşat incendii la trei companii civile în localităţile Dinski, Pavlovski şi Krasnoarmeiski”, a informat pe Telegram administraţia locală. Potrivit autorităţilor, nu s-au înregistrat victime în această regiune.

Conform canalului independent rus Astra, printre obiectivele lovite se numără baza de depozite de combustibil Edelveis-95, societate distribuitoare de motorină şi benzină. Canalul ucrainean Exilenova+ a publicat fotografii cu incendiile, în care se pot vedea flăcări şi coloane dense de fum negru.

În regiunea rusă Voronej apărarea antiaeriană a doborât aproximativ 20 de drone, a declarat guvernatorului local Aleksandr Gusev, conform căruia sunt patru civili răniţi, dintre care trei copii, iar doi se află în stare gravă.

Ministerul Apărării rus a raportat luni doborârea a 254 de drone ucrainene cu aripă fixă deasupra a 15 regiuni ale Rusiei, a peninsulei Crimeea anexate şi a mărilor Neagră şi Azov.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, Giles Portman, despre alegerile prezidențiale din România...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
3
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului...
traian basescu in fata ta digi24
4
Traian Băsescu, reacție ironică la criticii lui Siegfried Mureșan: „Cum să pui un premier...
INSTANT_DEPUNERE_PROGRAM_PM_001_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Tanczos Barna, alergat de Mureșan pe holurile Parlamentului: „Am lucrat cu mulți...
Gică Hagi l-a lăsat pe Ianis în afara lotului și a decis cine va fi căpitanul României cu Bosnia
Digi Sport
Gică Hagi l-a lăsat pe Ianis în afara lotului și a decis cine va fi căpitanul României cu Bosnia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Terrified residents near RAF base evacuated as 'major incident' declared
Act comandat din străinătate - pista investigată după arestarea a cinci bărbați în apropierea unei baze SUA din Anglia
Robert Brdovi Madyar
20 de milioane de dolari pe capul „părintelui păsărilor lui Madyar”. Povestea ucraineanului care a reinventat războiul cu drone (WSJ)
HTSAUn-WcAAeo7_
Bloc lovit de o bombă ghidată rusească în Harkiv. Au fost rănite 22 de persoane, inclusiv copii
Marine Le Pen
Cât costă ajutorul acordat de Franța Ucrainei, pus sub semnul întrebării de lidera extremei drepte, Marine Le Pen
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Politico: UE pregătește „foi de parcurs” pentru aderarea celor mai promiţătoare ţări candidate, printre care Ucraina şi R. Moldova
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
PSD nu votează Guvernul Siegfried Mureşan. Grindeanu: „A fost un vot...
George Simion
Simion anunță că AUR nu va vota Guvernul Mureșan și îl amenință pe...
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Siegfried Muresan l-a contactat, din nou, pe Sorin Grindeanu...
drona ruseasca profimedia
Atacul masiv cu drone al Rusiei în Ucraina, văzut din Tulcea. Imagini...
Ultimele știri
Sancțiuni dure: șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani
Peste 5.700 de porci dintr-o fermă din Buzău au fost sacrificați din cauza focarului de pestă porcină. A început dezinfecţia
Peste 5.400 de șomeri erau înregistrați în Capitală în luna august. Mai mult de jumătate nu primeau indemnizație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop octombrie 2026. Luna care întoarce trecutul pe toate părțile. Ce se schimbă pentru fiecare zodie
Cancan
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Fanatik.ro
Culisele scoaterii din lot a lui Man, Drăgușin, Rațiu și Marin cu Bosnia! Ce urmărește selecționerul Gică Hagi
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Urnele LIVE pentru tragerea de la EURO 2028 după meciurile din Liga Națiunilor! România are nevoie uriaşă de...
Adevărul
Dosar de mită de 450.000 de euro la Gheorgheni. Doi directori, arestați în cazul unui proiect energetic
Playtech
Ce se schimbă concret de la 1 octombrie cu TollRo. Tot ce trebuie să știe șoferii
Digi FM
Acum 10 ani erau cele mai iubite și urmărite cupluri, azi sunt istorie. De la Brad Pitt și Angelina Jolie la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo a postat UN SINGUR cuvânt, după ce a fost rezervă neutilizată în Norvegia - Portugalia
Pro FM
Madonna, șapte premii la MTV VMA 2026: Majoritatea dintre voi probabil nici nu vă născuserăţi încă
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Toți îl invidiau pentru fizicul din "Baywatch", dar Zac Efron își supunea corpul unui stres imens: "Nu eram...
Adevarul
Peiu, despre cei peste 280 de parlamentari care l-au demis pe Bolojan: „Guilfoyle nu se află printre ei”
Newsweek
EXCLUSIV Ministerul Muncii spune în ce condiții va indexa pensiile la 1 ianuarie 2027. De ce depind sumele?
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Entuziasm uriaș al fanilor. Brad Pitt și Ines de Ramon au făcut furori la San Sebastian. Ea a arătat...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...