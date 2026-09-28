Armata ucraineană dă o nouă o lovitură masivă asupra depozitelor de combustibil ale Rusiei

Ucraina a lansat, luni dimineaţă, un atac masiv cu drone asupra depozitelor de combustibil în regiunea Krasnodar, situată în sudul Rusiei, potrivit autorităţilor locale şi presei independente ruse şi ucrainene, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

„Mai multe localităţi din regiunea Krasnodar au suferit un atac masiv cu drone. Ca urmare a căderii resturilor de drone (doborâte) s-au declanşat incendii la trei companii civile în localităţile Dinski, Pavlovski şi Krasnoarmeiski”, a informat pe Telegram administraţia locală. Potrivit autorităţilor, nu s-au înregistrat victime în această regiune.

Conform canalului independent rus Astra, printre obiectivele lovite se numără baza de depozite de combustibil Edelveis-95, societate distribuitoare de motorină şi benzină. Canalul ucrainean Exilenova+ a publicat fotografii cu incendiile, în care se pot vedea flăcări şi coloane dense de fum negru.

În regiunea rusă Voronej apărarea antiaeriană a doborât aproximativ 20 de drone, a declarat guvernatorului local Aleksandr Gusev, conform căruia sunt patru civili răniţi, dintre care trei copii, iar doi se află în stare gravă.

Ministerul Apărării rus a raportat luni doborârea a 254 de drone ucrainene cu aripă fixă deasupra a 15 regiuni ale Rusiei, a peninsulei Crimeea anexate şi a mărilor Neagră şi Azov.

Editor : C.L.B.