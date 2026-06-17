Armatorii nu se grăbesc să se întoarcă în Strâmtoarea Ormuz, în ciuda acordului dintre SUA și Iran

Este puțin probabil ca marile companii de transport maritim să reia tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz în următoarele săptămâni, până când nu vor fi siguri că acordul dintre Statele Unite și Iran va fi respectat, relatează Financial Times, citându-l pe Jotaro Tamura, directorul general al Mitsui OSK Lines, cel mai mare operator de petroliere din lume.

Tamura a menționat că sectorul a înregistrat deja câteva tentative în ceea ce privește redeschiderea acestei rute cruciale de transport maritim, ceea ce îi face pe operatori să fie reticenți în a se întoarce prea repede.

„Pe baza experienței din ultimele câteva luni, este rezonabil să presupunem că ar putea dura cel puțin câteva săptămâni, dacă nu chiar o lună”, a spus el.

Aproximativ 500 de nave sunt blocate în Golful Persic de mai bine de 100 de zile din cauza conflictului și așteaptă ocazia de a pleca prin Strâmtoarea Ormuz.

Reuters a relatat anterior că ar putea dura 40–50 de zile până când traficul maritim din strâmtoare își va reveni complet.

Părţile au semnat deja electronic acordul luni, dar detaliile documentului vor fi făcute publice numai după ceremonia care va avea loc vineri în Elveţia.



Succesul înţelegerii ar putea depinde însă de încetarea ostilităţilor lansate de Israel în Liban şi de deznodământul negocierilor privind programul nuclear al Teheranului, în special cum se va proceda cu stocul acestuia de uraniu îmbogăţit, subiect care ar trebui soluţionat în negocieri pe parcursul următoarelor 60 de zile pentru un acord complet, negocieri care să soluţioneze de asemenea chestiunea sancţiunilor impuse Iranului.



În schimb, sunt deja confirmate redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi ridicarea blocadei pe care preşedintele american Donald Trump a ordonat-o împotriva porturilor iraniene.

Editor : M.C