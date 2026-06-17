Live TV

Armatorii nu se grăbesc să se întoarcă în Strâmtoarea Ormuz, în ciuda acordului dintre SUA și Iran

Data publicării:
Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul internațional.
Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul internațional. Foto: Profimedia

Este puțin probabil ca marile companii de transport maritim să reia tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz în următoarele săptămâni, până când nu vor fi siguri că acordul dintre Statele Unite și Iran va fi respectat, relatează Financial Times, citându-l pe Jotaro Tamura, directorul general al Mitsui OSK Lines, cel mai mare operator de petroliere din lume.

Tamura a menționat că sectorul a înregistrat deja câteva tentative în ceea ce privește redeschiderea acestei rute cruciale de transport maritim, ceea ce îi face pe operatori să fie reticenți în a se întoarce prea repede.

„Pe baza experienței din ultimele câteva luni, este rezonabil să presupunem că ar putea dura cel puțin câteva săptămâni, dacă nu chiar o lună”, a spus el.

Aproximativ 500 de nave sunt blocate în Golful Persic de mai bine de 100 de zile din cauza conflictului și așteaptă ocazia de a pleca prin Strâmtoarea Ormuz.

Reuters a relatat anterior că ar putea dura 40–50 de zile până când traficul maritim din strâmtoare își va reveni complet.

Părţile au semnat deja electronic acordul luni, dar detaliile documentului vor fi făcute publice numai după ceremonia care va avea loc vineri în Elveţia.

Succesul înţelegerii ar putea depinde însă de încetarea ostilităţilor lansate de Israel în Liban şi de deznodământul negocierilor privind programul nuclear al Teheranului, în special cum se va proceda cu stocul acestuia de uraniu îmbogăţit, subiect care ar trebui soluţionat în negocieri pe parcursul următoarelor 60 de zile pentru un acord complet, negocieri care să soluţioneze de asemenea chestiunea sancţiunilor impuse Iranului.

În schimb, sunt deja confirmate redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi ridicarea blocadei pe care preşedintele american Donald Trump a ordonat-o împotriva porturilor iraniene.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea la cotroceni
2
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Adrian Veștea.
4
Ce studii are Adrian Veștea: explicații despre parcursul său academic și profesional. „Am...
vestea inquam george calin
5
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
"O rușine!" / "Dezgustător!" Leo Messi nu a fost sancționat pentru această intrare și apoi a scris istorie la Cupa Mondială
Digi Sport
"O rușine!" / "Dezgustător!" Leo Messi nu a fost sancționat pentru această intrare și apoi a scris istorie la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hakan Fidan face declaratii
Turcia avertizează că Israelul ar putea sabota acordul de pace convenit de SUA şi Iran
Comandamentul forţelor armate iraniene, Khatam al-Anbiya.
Armata iraniană amenință Israelul cu un „răspuns dur” după atacurile din Liban
Trump And Netanyahu Press Briefing.
Rusia așteaptă sosirea emisarilor americani și reamintește de înțelegerea din Alaska
mae
MAE salută acordul dintre SUA și Iran: Reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz e vitală
Iran Daily Life, Tehran - 15 Jun 2026
Ayatollahii iranieni nu vor un acord. Vor Apocalipsa (The Telegraph)
Recomandările redacţiei
Sistem Himars lansează o rachetă / soldați ucraineni pregătesc o dronă
Arma ce „anunță o nouă fază a războiului”: Cum au devenit dronele de...
traian basescu pe strada
Băsescu: Vi-l imaginați pe Veștea la Bruxelles? E îngrozitor. Nicușor...
bernd lange
Cum a reușit un teolog devenit europarlamentar să transforme arta...
sindicate protesteaza
Protest în fața Guvernului și la Parlament: sindicaliştii din...
Ultimele știri
Fiul lui Jair Bolsonaro, condamnat în Brazilia după ce a cerut sprijinul SUA în procesul tatălui său
CM 2026: Norvegia începe cu dreptul evoluția la Cupa Mondială, după ce a bătut Irakul
CM 2026: Argentina a învins Algeria: Messi a reușit un hattrick și a devenit primul jucător prezent la șase ediții ale Cupei Mondiale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a apărut o tânără cu ochiul vânăt în ziua logodnei sale: "A fost dureros, dar nu aveam de gând să las...
Cancan
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi...
Fanatik.ro
S-a scris istorie în fotbal! O mamă și fiul său au jucat la Cupa Mondială. Povestea lui Jenny și a lui Tyler...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR...
Adevărul
Dulcele iubit al verii care cucerește toate vârstele. Mihaela Bilic: „Să nu vă fie teamă pentru siluetă...
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! Istvan Kovacs, caz UNIC la Cupa Mondială 2026, după decizia FIFA
Pro FM
Cum arăta mama Ancăi Țurcașiu. Imaginea rară postată de artistă i-a impresionat pe fani: „Tulburător de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
O bacterie „devoratoare de carne” se înmulțește rapid în Marea Neagră. Și turiștii de pe plajele din România...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj către pensionari: Mai repede vă face dreptate instanța decât noi. Banii se iau mai ușor
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cine este noul Hercule Poirot. Actorul care îl înlocuiește pe legendarul David Suchet devine cel mai tânăr...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani