Armele și informațiile pe care numai americanii le pot oferi Ucrainei

Avertismentele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și limitarea serviciilor oferite de rețeaua Starlink a companiei SpaceX au scos la iveală cât de vulnerabil ar fi Kievul dacă SUA ar înceta orice formă de sprijin, punând în pericol totul, de la atacurile cu drone până la apărarea aeriană. Deși dispune de alternative autohtone la sprijinul militar american, Ucraina nu are niciun substitut pentru anumite informații și sisteme americane, precum sistemul de comunicații prin satelit Starshield, varianta militară a Starlink, scrie Wall Street Journal.

Miercuri, forțele ucrainene au declarat că accesul lor la comunicațiile prin satelit a fost restricționat, ceea ce a încetinit dronele lor. De asemenea, Zelenski a declarat săptămâna aceasta că Ucraina nu a primit avertismentele de la partenerii săi care, de obicei, permit sistemelor sale de apărare aeriană să intercepteze lansările de rachete balistice rusești.

Președintele Trump a cerut Ucrainei să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești și l-a îndemnat pe Zelenski să demisioneze, ridicând perspectiva ca SUA să-și retragă sprijinul acordat Kievului în acest război.

Ucraina a depășit toate așteptările prin dezvoltarea propriilor arme pentru a nu mai depinde de ajutorul SUA, iar Europa și-a intensificat sprijinul financiar și militar pentru Kiev pe măsură ce Washingtonul s-a retras. În ansamblu, Ucraina este acum mult mai puțin dependentă de America în ceea ce privește apărarea sa decât în momentul în care Rusia a lansat invazia pe scară largă în 2022. Totuși, există încă aspecte pe care numai SUA sunt în măsură să le asigure.

„Dependența rămasă se concentrează în câteva domenii critice”, a declarat Franz-Stefan Gady, analist militar cu sediul la Viena și director al Gady Consulting, care a petrecut perioade îndelungate alături de forțele ucrainene.

Starlink

Starlink și versiunea sa militară, Starshield, sunt unice prin acoperirea satelitară, puterea semnalului și capacitățile de transmisie. Canada și țările europene dezvoltă sisteme care vor avea o parte din amploarea și potențialul Starlink, dar nu mai devreme de 2028, au afirmat persoane familiarizate cu procesul de implementare a acestora.

Deteriorarea comunicațiilor Starlink a afectat capacitatea Kievului de a desfășura atacuri cu drone de rază medie și de a intercepta dronele rusești de nouă generație, propulsate cu reacție, începând de marți seara târziu, au declarat oficialii ucraineni.

O unitate ucraineană a raportat că a pierdut controlul asupra dronelor în timpul zborului ca urmare a acestei întreruperi, ceea ce le-a împiedicat să distrugă un arsenal rusesc de rachete.

Avertismente de atac

Sistemul american de avertizare timpurie împotriva rachetelor balistice, care acoperă întreaga planetă și a fost dezvoltat inițial în timpul Războiului Rece, poate detecta căldura generată de lansarea unei rachete, fapt confirmat apoi de o rețea mondială de radare de urmărire a rachetelor, a declarat Thomas Withington de la Royal United Services Institute, un think tank specializat în domeniul militar.

Informațiile obținute prin intermediul acestui sistem au permis forțelor ucrainene să țintească rachetele care se apropiau și să avertizeze populația cu privire la un atac. Acesta „este aproape de a fi de neînlocuit”, a afirmat Gady.

Aliații europeni ai Ucrainei furnizează informații obținute prin satelit și alte mijloace aeriene, dar acestea nu au precizia, amploarea și capacitățile celor provenite din SUA. În ceea ce privește alertele privind rachetele, „Europa nu dispune de nimic comparabil și nu va avea așa ceva timp de mulți ani”, a spus Gady.

Nu s-a putut stabili de ce Ucraina ar fi putut să nu primească avertismente cu privire la recentele atacuri rusești. Trump a afirmat că SUA continuă să împărtășească informații cu Ucraina. Unii analiști au suspectat că Rusia ar fi putut efectua lansările atât de aproape de Ucraina, încât semnăturile lor termice nu au putut fi detectate la timp.

Rusia lansează, de asemenea, arme tactice mai mici și mai mobile, care sunt mai greu de detectat decât rachetele strategice cu rază lungă de acțiune. „Sistemul american de avertizare împotriva rachetelor balistice nu a fost niciodată conceput pentru utilizare tactică”, a spus Withington.

Interceptoare

Ucraina s-a bazat pe SUA pentru interceptoare avansate de rachete, în special rachetele Patriot PAC-3 MSE, pentru a doborî rachetele balistice inamice. Însă chiar înainte ca Trump să reînnoiască presiunea asupra Ucrainei în legătură cu atacurile acesteia asupra rafinăriilor rusești, stocurile acestor interceptoare se epuizaseră. Stocurile americane fuseseră consumate în Orientul Mijlociu la începutul acestui an, pentru a asigura apărarea împotriva atacurilor iraniene asupra forțelor americane și a aliaților de acolo.

Între timp, Europa și Ucraina oferă alternative. Producătorii sistemului franco-italian Samp/T afirmă că cea mai recentă versiune a acestuia poate face față rachetelor balistice. Sistemul este deja în drum spre Ucraina. Cel puțin două companii ucrainene lucrează la sisteme de interceptare a rachetelor balistice împreună cu parteneri europeni, primul dintre acestea urmând să intre în funcțiune încă de la jumătatea anului viitor. O companie britanică de start-up afirmă că este pregătită să-și producă propriul sistem.

Cartografierea apărării aeriene ruse

Serviciile de informații ucrainene și-au dezvoltat propriile date privind infrastructura și resursele militare ruse, folosind o combinație de informații aliate, drone ucrainene, informații umane și alte surse, inclusiv camere video piratate din interiorul Rusiei.

Însă și Statele Unite au ajutat Ucraina să lanseze atacuri asupra obiectivelor ruse, afirmă persoane familiarizate cu operațiunile. Tehnologia și informațiile americane au ajutat Ucraina să-și rafineze datele pentru atacuri, inclusiv prin informații precise privind altitudinea țintelor, potrivit unui oficial militar european.

O capacitate crucială: supravegherea americană poate oferi o imagine foarte detaliată a apărării aeriene ruse prin intermediul semnăturilor electromagnetice ale sistemelor, a afirmat Withington. Informațiile privind punctele vulnerabile ale apărării aeriene ruse au ajutat Ucraina să ghideze dronele și rachetele pentru a evita interceptarea, a spus el.

Avioane de vânătoare F-16 și PURL

Ucraina a adunat o flotă de avioane de vânătoare F-16 second-hand, donate de aliații europeni în ultimii ani. Kievul se bazează pe SUA pentru piese de schimb, întreținere, actualizări de software și armament pentru aeronavele fabricate în SUA.

O mare parte din aprovizionarea cu F-16 este finanțată de aliații europeni ai Ucrainei din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, prin intermediul unui program numit Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei (PURL). Aliații Ucrainei din cadrul NATO și alte țări, printre care Australia și Noua Zeelandă, au promis peste 4 miliarde de dolari pentru PURL de la lansarea acestuia, anul trecut.

O suspendare a programului PURL ar priva Ucraina de echipamente vitale, dar Washingtonul ar putea fi reticent să se retragă din program, având în vedere că acesta reprezintă o sursă de venituri din export pentru companiile americane din domeniul apărării.

Rezervele de muniție ale Ucrainei pentru avioanele F-16 s-au epuizat, de asemenea, în urmă cu câteva luni, iar piloții se bazează pe aceste avioane pentru a doborî dronele cu motor cu reacție care bombardează în prezent Ucraina, afirmă ofițerii din apărarea aeriană ai țării.

Piesele de schimb necesare pentru repararea obuzierului M777 furnizat de SUA trebuie să primească în continuare aprobarea Washingtonului, chiar dacă sunt fabricate în Marea Britanie.

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Editor : B.E.