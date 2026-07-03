Armenia adoptă o lege care restricţionează dreptul de vot al cetăţenilor care locuiesc în străinătate

Parlamentul din Armenia a adoptat vineri o lege care face mai dificil pentru cetăţenii din străinătate să se întoarcă acasă pentru a vota, în urma unor presupuse eforturi ale Moscovei de a-i folosi pe armenii care locuiesc în Rusia pentru a influenţa scrutinul de luna trecută, relatează Reuters și Agerpres.

Fostă republică sovietică fără ieşire la mare, Armenia are o populaţie de aproximativ trei milioane milioane de locuitori şi o diasporă considerabilă, inclusiv în Rusia, care spune că peste două milioane de armeni lucrează pe teritoriul său.

Partidul Contractului Civil al prim-ministrului Nikol Paşinian a câştigat alegerile din 7 iunie cu 49,8% din voturi. Aleşii partidului au înaintat noul proiect de lege la scurt timp după aceea, spunând că doresc să se asigure că doar armenii care sunt familiarizaţi cu ţara şi înţeleg provocările acesteia pot vota.

Reuters a relatat în luna mai că Rusia îşi intensifică eforturile sub acoperire pentru a submina candidatura lui Paşinian pentru un nou mandat, din îngrijorarea că acesta apropie ţara din Caucazul de Sud de Occident şi o îndepărtează de Rusia, patronul său tradiţional.

Schema includea planuri de transportare a zeci de mii de armeni care locuiesc în străinătate, în Rusia, înapoi în Armenia pentru a influenţa votul, conform unor interviuri cu cinci oficiali ai serviciilor secrete occidentale şi unor documente consultate de Reuters.

Rusia spus că acuzaţiile de interferenţă sunt "o manie legată de spionaj" şi a susţinut că au existat încălcări în desfăşurarea alegerilor, în care Paşinian a învins opoziţia, în mare parte pro-rusă.

Conform noii legi, cetăţenii armeni pot vota acum la alegerile obişnuite doar în cazul în care, cu 48 de zile înainte de ziua votului, au locuit în Armenia timp de cel puţin jumătate din ultimii doi ani. Pentru alegerile anticipate, calculul va fi făcut cu 28 de zile înainte de vot.

Un grup de organizaţii ale societăţii civile armene a condamnat legislaţia adoptată vineri ca fiind neconstituţională, subliniind într-o scrisoare deschisă că aceasta "pune în pericol principiile democratice şi încalcă drepturile politice ale cetăţenilor".

Editor : A.P.