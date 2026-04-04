Armenia amenință că se va retrage din două organizaţii conduse de Rusia, dacă Moscova creşte preţul la gaz

Data publicării:
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Armenia se va retrage din Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) şi din Uniunea Economică Eurasiatică (UEEA) dacă Rusia va majora preţurile la gaze, a declarat sâmbătă preşedintele Parlamentului armean, Alan Simonian, informează EFE, potrivit Agerpres. 

„Aceste discuţii nu sunt nimic nou; de exemplu, discutarea importului de produse armeneşti sau a majorării preţurilor la gaze. Trebuie să spun că, dacă vor lua această decizie, Armenia va lua şi ea o decizie şi, în cele din urmă, se va retrage din OTSC şi din UEEA”, a declarat Simonian într-o conferinţă de presă, citat de agenţia de ştiri Interfax.

Cu toate acestea, preşedintele Parlamentului de la Erevan şi-a exprimat convingerea că nu „se va ajunge la o astfel de extremă”, invocând „conversaţia bună şi eficientă” dintre premierul armean Nikol Paşinian şi preşedintele rus Vladimir Putin, care a avut loc de 1 aprilie la Moscova.

În timpul întâlnirii, Paşinian i-a vorbit lui Putin despre suspendarea participării Armeniei la OTSC şi şi-a reafirmat angajamentul faţă de legături mai strânse cu Uniunea Europeană (UE), menţionând că decizia finală între integrarea europeană şi UEEA ar trebui să revină cetăţenilor ţării sale.

La rândul său, Putin i-a transmis lui Paşinian că este imposibil pentru Armenia să îmbine participarea la ambele grupuri de integrare.

În urma discuţiilor, viceprim-ministrul rus Aleksei Overciuk a indicat că Rusia va fi obligată să îşi reconsidere relaţiile economice cu Armenia dacă aceasta continuă să se apropie de Uniunea Europeană.

Armenia rămâne dependentă de resursele energetice ruseşti, iar gazul său este furnizat de o filială a gigantului rus Gazprom, care îl distribuie printr-o conductă care traversează Georgia.

