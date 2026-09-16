Live TV

Armenia ar putea cumpăra gaze din Azerbaidjan sau Turcia pentru a înlocui resursele întrerupte din Rusia

Data publicării:
armenia rusia conducta de gaze
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Autorităţile armene sunt dispuse să cumpere gaze din Azerbaidjan, Turcia şi Iran pentru a-şi diversifica importurile şi a nu depinde doar de Rusia, a anunţat miercuri preşedintele Consiliului de Securitate al Armeniei, Alen Simonian, citat de mass-media locale, transmite EFE, preluat de Agerpres. 

„Vrem să cumpărăm gaze de oriunde este posibil. Dacă ne oferă Rusia, cumpărăm de la Rusia, dacă le furnizează Azerbaidjan, cumpărăm de la Azerbaidjan, dacă o face Iranul, cumpărăm de la Iran şi dacă Turcia poate, le cumpărăm şi de la ei. Şi toate acestea în acelaşi timp”, a spus el. 

Simonian a adăugat că Erevanul rămâne ferm hotărât în intenţia de a-şi diversifica relaţiile comerciale şi nu plănuieşte să depindă de o singură ţară, indiferent care ar fi aceasta. 

„În toate aspectele legate de securitatea economică, Armenia a ales şi va continua să aleagă să aibă alternative şi un echilibru”, a insistat el. 

Aceste declaraţii apar la scurt timp după ce Gazprom Armenia, filială a gigantului rus Gazprom, a anunţat întreruperea temporară a furnizării de gaze către ţara caucaziană din motive tehnice. 

Decizia Gazprom survine la câteva zile după ce premierul armean Nikol Paşinian a criticat preţurile gazului rus şi a anunţat că va căuta alternative. 

„Gazul în Armenia nu este ieftin”, a spus premierul Paşinian, constatând că Gazprom Armenia are profituri mari, iar „creşterea preţului de la frontieră până la consumator este cea mai mare comparativ cu alte ţări”. 

Consumatorii armeni sunt nemulţumiţi de acest fapt deoarece ţara primeşte gaz ieftin, însă ei îl primesc la preţuri ridicate, a adăugat Nikol Paşinian. 

Relaţiile dintre Armenia şi Rusia s-au tensionat în ultimii ani, în special după decizia Erevanului de a-şi îngheţa participarea la alianţa militară post-sovietică şi anunţul că aspiră să adere la Uniunea Europeană. 

Moscova, deranjată de această schimbare de direcţie, a impus restricţii comerciale şi sancţiuni la numeroase produse armeneşti şi a cerut premierului Paşinian să organizeze un referendum pentru ca cetăţenii săi să aleagă ce cale să urmeze. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Romania Farmers Protest
1
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
protest fermieri piata victoriei
2
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
profimedia-0840824555
3
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
Comisia Europeană
4
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
5
Sorin Grindeanu, reacție la protestul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligaţia să...
FOTO Simona Halep i-a făcut surpriza și nu s-a abținut: "Te iubesc, te ador de când te-ai născut"
Digi Sport
FOTO Simona Halep i-a făcut surpriza și nu s-a abținut: "Te iubesc, te ador de când te-ai născut"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Deșeuri. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
UE aprobă trimiterea de munți de deșeuri în Turcia, în ciuda temerilor legate de mediu
conducte gaze inquam octav ganea
Ce cantitate de gaze naturale a stocat România până acum pentru iarnă, față de media UE care este de 68,26%
Russia Ukraine War
Turcia avertizează că răspândirea războiului dintre Ucraina şi Rusia în întreaga regiune a Mării Negre este inacceptabilă
Screenshot 2026-09-14 231614
Franța recurge la „tactica Orban”: cere UE să ridice sancțiunile unui oligarh rus apropiat de Putin pentru eliberarea unor cetățeni
Putin și Pașinian la Moscova
Rusia întrerupe livrările de gaze către Armenia pentru „lucrări de întreținere programate”, pe fondul tensiunilor dintre cele două țări
Recomandările redacţiei
Arestați evenimente Piața Victoriei
Cinci dintre instigatorii de ieri din Piața Victoriei, duși cu duba...
McDonnell Douglas F-15 in Royal Saudi Air Force colours in 2011. Photo:USAF
Escaladare în Yemen. Rebelii houthi susțin că au doborât un avion...
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan cheamă, joi, partidele la Cotroceni pentru desemnarea...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ce s-ar întâmpla în cazul unui război între Rusia și Europa...
Ultimele știri
Controversa momentului în showbiz: „băiatul de treabă” Ed Sheeran, în mijlocul unui scandal pornit de la sloganul „Eliberați Palestina”
Strategia surprinzătoare a AfD pentru Berlin: cum curtează extrema dreaptă votul imigranților pe care promite să-i deporteze
Șeful diplomației poloneze: Deciziile Occidentului privind securitatea Europei de Est trebuie să rămână în „istoria neagră”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru aceste 4 zodii! După luni de haos, viața lor intră într-o perioadă de liniște
Cancan
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Fanatik.ro
Gigi Becali, scenariu negru la FCSB: Marcel Pușcaș spune că s-ar putea ajunge precum FCU Craiova și Sepsi
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Hapoel Beer Sheva plătește 30.000 de euro pe meci la Rapid: Daniel Pancu, reacție dură la starea gazonului...
Adevărul
Decizia radicală a unei profesoare după mai bine de 20 de ani în învățământ: „Risc să pierd mult mai mult...
Playtech
Blocurile din România care au patru etaje din față și cinci din spate. Nu este o greșeală de construcție...
Digi FM
"Anii trec, CNCD se face că plouă". Diana Buzoianu cere explicații pentru o sesizare depusă în urmă cu doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
NEWS ALERT Edi Iordănescu s-a decis și urmează să semneze
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Același limbaj corporal ca fosta lui soție, Nicole Kidman". Reacții după ce Tom Cruise a apărut cu abdomenul...
Adevarul
Cel mai bine păstrat secret al Greciei: destinația cu plaje turcoaz și case albe, ignorată de turiști. Poate...
Newsweek
2.100.000 pensionari au primit pensii mai mici la recalculare. Ce măsuri ia Casa de Pensii? Dă banii înapoi?
Digi FM
Despăgubire de 1 euro pentru Kim Kardashian în procesul jafului de la Paris. Ce s-a întâmplat cu bijuteriile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”