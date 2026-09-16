Armenia ar putea cumpăra gaze din Azerbaidjan sau Turcia pentru a înlocui resursele întrerupte din Rusia

Autorităţile armene sunt dispuse să cumpere gaze din Azerbaidjan, Turcia şi Iran pentru a-şi diversifica importurile şi a nu depinde doar de Rusia, a anunţat miercuri preşedintele Consiliului de Securitate al Armeniei, Alen Simonian, citat de mass-media locale, transmite EFE, preluat de Agerpres.

„Vrem să cumpărăm gaze de oriunde este posibil. Dacă ne oferă Rusia, cumpărăm de la Rusia, dacă le furnizează Azerbaidjan, cumpărăm de la Azerbaidjan, dacă o face Iranul, cumpărăm de la Iran şi dacă Turcia poate, le cumpărăm şi de la ei. Şi toate acestea în acelaşi timp”, a spus el.

Simonian a adăugat că Erevanul rămâne ferm hotărât în intenţia de a-şi diversifica relaţiile comerciale şi nu plănuieşte să depindă de o singură ţară, indiferent care ar fi aceasta.

„În toate aspectele legate de securitatea economică, Armenia a ales şi va continua să aleagă să aibă alternative şi un echilibru”, a insistat el.

Aceste declaraţii apar la scurt timp după ce Gazprom Armenia, filială a gigantului rus Gazprom, a anunţat întreruperea temporară a furnizării de gaze către ţara caucaziană din motive tehnice.

Decizia Gazprom survine la câteva zile după ce premierul armean Nikol Paşinian a criticat preţurile gazului rus şi a anunţat că va căuta alternative.

„Gazul în Armenia nu este ieftin”, a spus premierul Paşinian, constatând că Gazprom Armenia are profituri mari, iar „creşterea preţului de la frontieră până la consumator este cea mai mare comparativ cu alte ţări”.

Consumatorii armeni sunt nemulţumiţi de acest fapt deoarece ţara primeşte gaz ieftin, însă ei îl primesc la preţuri ridicate, a adăugat Nikol Paşinian.

Relaţiile dintre Armenia şi Rusia s-au tensionat în ultimii ani, în special după decizia Erevanului de a-şi îngheţa participarea la alianţa militară post-sovietică şi anunţul că aspiră să adere la Uniunea Europeană.

Moscova, deranjată de această schimbare de direcţie, a impus restricţii comerciale şi sancţiuni la numeroase produse armeneşti şi a cerut premierului Paşinian să organizeze un referendum pentru ca cetăţenii săi să aleagă ce cale să urmeze.

Editor : A.C.