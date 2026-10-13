Rusia a lovit şase obiective energetice ucrainene la câteva ore după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat într-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social că cele Rusia și Ucraina au convenit asupra unei încetări a focului în domeniul energetic, a declarat Volodimir Zelenski.

Deşi Trump a afirmat duminică că armistiţiul va intra „în vigoare imediat”, preşedintele ucrainean a spus că Rusia a lovit „benzinăriile ucrainene, infrastructura energetică şi alte obiective”, relatează BBC, preluat de News.ro.

În oraşul Izium au avut loc întreruperi de curent după ce un atac al rușilor a distrus reţelele electrice, a informat agenţia de ştiri de stat a Ucrainei, Ukrinform, în timp ce infrastructura energetică şi feroviară din vestul Ucrainei a fost, de asemenea, ţinta unor atacuri în cursul nopţii.

Luni, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Ucraina nu merită „răgazul” pe care l-ar aduce o încetare a focului. Zelenski a declarat că 33 de persoane au fost rănite în urma atacurilor asupra instalaţiilor energetice din întreaga ţară.

El a declarat pentru Fox News: „Noi nu am atacat, în timp ce Rusia a atacat benzinăriile noastre, infrastructura energetică şi alte instalaţii.” „Cred că acesta a fost răspunsul lui Putin la adresa preşedintelui Trump”, a adăugat el.

Întrebat de un jurnalist despre anunțul său despre armistițiul energetic pe care l-a făcut pe Truth Social, președintele SUA, Donald Trump a declarat, nervos, că părțile au fost de acord pentru că spune el că au fost de acord.

„REPORTER: «Ați spus că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu, dar ambele părți susțin că nu au fost de acord cu asta»

TRUMP: «Au fost de acord. Știi de ce? Pentru că eu am spus: «Sunteți de acord» — de asta. Au fost de acord pentru că eu am spus că sunt de acord»”.

REPORTER: “You said Russia and Ukraine agreed to a ceasefire, but both sides say they haven’t agreed to that” TRUMP: “They agreed. You know why? Because I said, 'You agree' — that's why. They agreed because I said they agreed” https://t.co/ugGVsqnNlx — Visegrád 24 (@visegrad24) October 12, 2026

Conflictele globale au determinat creşterea preţurilor la combustibili în perioada premergătoare alegerilor intermediare din SUA, iar vineri Trump a anunţat un plan de import al motorinei ruseşti în SUA.

Luni, operatorul de reţea de stat din Ucraina, Ukrenergo, a raportat „noi întreruperi de curent” în Harkov, Doneţk şi Zaporojie, din cauza avariilor provocate echipamentelor energetice de atacurile ruseşti.

În unele zone din Ucraina s-a introdus raţionalizarea energiei electrice pentru a evita supraîncărcarea echipamentelor avariate, a precizat Ukrenergo.

Zelenski a declarat pe X că atacurile sunt dovada faptului că Rusia „nu este dispusă să accepte un armistiţiu energetic”.

Luni seara, primarul Kievului, Vitali Klitciko, a postat pe Telegram că o dronă a lovit o clădire rezidenţială de 25 de etaje din districtul Darnițkii.

Mai multe maşini din curtea clădirii au luat foc, a spus el, soldându-se cu un mort şi 11 răniţi.