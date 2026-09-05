Armistițiu între Rusia și Ucraina pentru reperații la centrala nucleară Zaporojie

Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu în jurul centralei nucleare Zaporojie, pentru a permite efectuarea unor lucrări de reparații și restabilirea alimentării cu energie a instalației. Anunțul a fost făcut de Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Centrala, aflată sub controlul forțelor ruse, nu mai are alimentare externă cu energie din 20 august, din cauza activității militare din nordul râului Nipru. Potrivit AIEA, de atunci, instalația s-a bazat pe generatoare diesel pentru răcirea celor șase reactoare și a bazinelor de combustibil uzat. De asemenea, agenția avertizează că centrala se confruntă cu posibilitatea unei pene totale de curent.

„Centrala rămâne fără rezerve de motorină şi se confruntă cu o posibilă pană totală de curent în câteva zile, cu excepţia cazului în care alimentarea cu energie externă este restabilită sau dacă se pot transporta mai multe rezerve de combustibil la faţa locului, situat într-o zonă de război activă", a precizat AIEA în notă, potrivit Agerpres.

Agenția ONU a anunțat că a intermediat un armistițiu în apropierea liniei electrice, astfel încât tehnicienii ucraineni să poată începe lucrările de reparații: „Ambele părți au cooperat constructiv cu AIEA în scopul siguranței și securității nucleare", a declarat Rafael Grossi, directorul general al AIEA.

Potrivit AIEA, acesta este al șaptelea armistițiu obținut în cadrul eforturilor de prevenire a unui accident nuclear în timpul conflictului.

Centrala de la Zaporojie este cea mai mare din Europa. Cele șase reactoare nu mai produc energie electrică, fiind în oprire tehnică, însă instalația are în continuare nevoie de alimentare cu energie pentru răcirea reactoarelor și a combustibilului nuclear uzat.

Editor : A.R.