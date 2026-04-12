Armistițiul de Paște, încălcat de mii de ori pe frontul din Ucraina. Kievul și Moscova se acuză reciproc

soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Armata ucraineană a acuzat duminică forțele ruse că au încălcat armistițiul de Paște, intrat în vigoare cu o zi înainte, de 2.299 de ori de-a lungul liniei frontului de peste 1.200 de kilometri, potrivit AFP.

Conform unui raport publicat de Statul Major General ucrainean pe Facebook, până la ora 07:00 au fost înregistrate 2.299 de încălcări ale armistițiului. Acestea includ 28 de atacuri inamice, 479 de bombardamente de artilerie, 747 de atacuri cu drone de atac și 1.045 de atacuri cu drone de tip FPV.

Reprezentanții armatei ucrainene au precizat că, în acest interval, nu au fost raportate atacuri cu rachete, bombardamente cu bombe ghidate sau atacuri cu drone de tip Shahed.

La rândul său, și partea rusă a acuzat Ucraina de nerespectarea armistițiului. Ministerul rus al Apărării a declarat, pentru agenția de presă TASS, că forțele ucrainene ar fi încălcat încetarea focului de 1.971 de ori.

Potrivit Moscovei, aceste încălcări au fost înregistrate în intervalul cuprins între 11 aprilie, ora 16:00 (13:00 GMT), și 12 aprilie, ora 08:00 (05:00 GMT).

Schimbul de acuzații vine în contextul unui armistițiu temporar de Paște, care ar fi trebuit să reducă intensitatea luptelor de-a lungul frontului din Ucraina, însă situația din teren indică în continuare confruntări frecvente.

