Armistiţiul dintre SUA şi Iran ar putea fi prelungit cu încă 90 de zile, au dezvăluit surse pakistaneze

Surse de securitate pakistaneze au declarat că armistiţiul convenit la jumătatea lunii iunie, ca parte a acordului-cadru dintre SUA şi Iran, urmează să fie prelungit, informează dpa, potrivit Agerpres.

Persoane la curent cu negocierile au declarat miercuri că această prelungire ar putea dura încă 60 sau chiar 90 de zile. Totuşi, acestea au spus că nu s-a decis încă dacă acest nou armistiţiu va fi anunţat public.

Pakistanul acţionează în calitate de mediator în acest conflict.

Un acord între Iran şi Oman privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz pare să fie iminent. Surse de securitate pakistaneze spun că acordul ar putea fi încheiat înainte de sâmbătă.

Termenul de 60 de zile pentru negocieri, stabilit iniţial în acordul-cadru dintre SUA şi Iran, expiră la mijlocul lunii august.

SUA şi Israelul au început o campanie de bombardamente la 28 februarie împotriva Iranului. La mijlocul lunii aprilie, preşedintele american Donald Trump a declarat un armistiţiu unilateral în conflict.

La jumătatea lunii iunie, SUA şi Iranul au convenit, prin intermediul Pakistanului, asupra unui acord-cadru care prevedea un armistiţiu şi care avea scopul de a deschide calea pentru încetarea războiului prin negocieri suplimentare în termen de 60 de zile.

Cu toate acestea, au existat atacuri reciproce repetate, mai ales în a doua jumătate a lunii iulie şi ca rezultat nu au avut loc negocieri aprofundate.

Recent, Iranul a declarat că a purtat negocieri directe cu Omanul cu privire la modul de reglementare a tranzitului navelor prin Strâmtoarea Ormuz, în prezent blocată.

Ambele state au dat de înţeles că se apropie de încheierea unui acord, potrivit dpa.

Editor : C.L.B.