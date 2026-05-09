Armistițiul propus de Trump îi oferă lui Putin o cale de ieșire din presiunea legată de paradă, afirmă un fost diplomat american

Senate Commission on Security and Cooperation in Europe hearing to examine Russia's assault on Ukraine and the international order, focusing on the western response
William B. Taylor. Foto: Profimedia
Anunțul făcut vineri de președintele american Donald Trump privind un armistițiu de trei zile între Rusia și Ucraina i-ar putea oferi lui Vladimir Putin o scăpare pe termen scurt de presiunea legată de festivitățile de Ziua Victoriei de la Moscova, a declarat un oficial american de rang înalt.

William B. Taylor, fost ambasador al SUA în Ucraina, a declarat pentru emisiunea World News Tonight a postului TVP World că se așteaptă ca atât Moscova, cât și Kievul să respecte armistițiul, despre care Trump a spus că va dura de la 9 mai până la 11 mai și va include încetarea „tuturor activităților cinetice”, precum și un schimb de prizonieri de 1.000 la 1.000.

Putin „s-a panicat” din cauza paradei

Taylor a susținut că Putin avea motive să caute o pauză, deoarece parada anuală a Zilei Victoriei din 9 mai a Rusiei — care comemorează înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial — fusese umbrită de preocupările de securitate legate de atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune.

„Era îngrozit”, a spus Taylor. „Își redusese dramatic marea paradă de mâine.”

Fostul ambasador a spus că Putin încălcase deja propunerile anterioare de încetare a focului, lăsând Ucraina fără nicio obligație de a respecta condițiile Moscovei.

El a sugerat că intervenția lui Trump ar putea produce acum o încetare temporară, dar a spus că orice încetare a focului durabilă ar necesita o presiune mult mai puternică asupra Rusiei.

Presiune asupra Moscovei

Taylor a spus că schimbul de prizonieri a arătat că acordurile cu Moscova sunt posibile „atunci când rușii vor”, dar a susținut că Putin nu a arătat până acum un interes real în a pune capăt războiului.

„Administrația SUA are acum ocazia să exercite presiune asupra lui Putin pentru a opri acest război”, a spus el, adăugând că acest lucru ar necesita continuarea livrărilor de arme către Ucraina, sprijin financiar european și o presiune susținută a Ucrainei pe câmpul de luptă.

Ucraina a acuzat Rusia că a încălcat eforturile anterioare de încetare a focului prin sute de atacuri, în timp ce Rusia a susținut că Ucraina a lansat atacuri majore cu drone înaintea comemorărilor din 9 Mai.

Taylor a mai spus că pierderile Rusiei pe câmpul de luptă deveneau periculoase din punct de vedere politic pentru Putin.

Estimările variază foarte mult, dar evaluările occidentale și ucrainene situează numărul personalului rus ucis și rănit în război la peste un milion; Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un think-tank cu sediul la Washington, a estimat în ianuarie că Rusia ar fi suferit aproape 1,2 milioane de victime pe câmpul de luptă până la sfârșitul anului 2025.

