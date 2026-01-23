Groenlanda este cea mai clară demonstrație de până acum a modului în care președintele american Donald Trump aplică modelul pe care l-a prezentat cu zeci de ani în urmă în cartea sa despre afaceri și negocieri, „Arta negocierii”, folosind frica, confuzia și escaladarea ca pârghii, scrie TVP World, site-ul radiofuziunii poloneze.

După ce a amenințat cu forța și tarifele, și-a exagerat cererile, și-a dezorientat adversarii și a sugerat o ruptură, Trump s-a retras acum la ceea ce oficialii americani numesc un „cadru” pentru viitorul Groenlandei: prezență americană extinsă, acorduri de securitate și poate chiar zone de suveranitate.

Reducerea a fost suficientă pentru a face ca poziția revizuită să pară o dezescaladare și o victorie diplomatică pentru Danemarca și aliații săi.

Trump ar fi putut dori cu adevărat suveranitate deplină și ar fi fost forțat să se retragă sub presiunea guvernelor europene, a piețelor financiare și a Statelor Unite în sine. Dar amprentele cărții The Art of the Deal sunt încă clare.

Discurs

Ceea ce este frapant este modul în care au reacționat comentariile. În relatarea celui ce a fost probabil cel mai important discurs al anului, o mare parte a presei europene s-a concentrat asupra personalității lui Trump: discursul său „dezordonat”, tonul său „intimidant”, obiceiul său de a „denatura faptele”, „haosul” său, „fluxul conștiinței” său, insultele sale casual și discursul său despre Groenlanda ca fiind o simplă „bucată de gheață”.

Asta nu este esențial. Trump este facilitatorul, nu strategia. El este sistemul de transmitere a mișcării America First, care duce o revoluție politică în interiorul Statelor Unite și o proiectează în exterior.

Până acum, mecanismul este suficient de vizibil pentru a fi codificat. El urmează un ciclu în patru pași. În primul rând, se stabilește un nivel absurd de ridicat pentru negocieri. În al doilea rând, se creează un șoc emoțional prin amenințări sau insulte publice. În al treilea rând, se semnalează flexibilitate numai după ce opoziția este dezorientată. În al patrulea rând, să declare victoria indiferent de rezultat.

Această strategie se bazează pe distorsionarea faptelor. Trump a afirmat că SUA au plătit „100%” din costurile NATO și a sugerat că Groenlanda este, în esență, teritoriu american. Scopul acestor invenții nu este de a câștiga o dezbatere pe fond. Este de a reordona psihologic sala, forțând cealaltă parte să apere realitatea în loc să-și promoveze propriile interese.

O mare parte a presei europene încă tratează acest comportament ca fiind eratic, incoerent sau pur și simplu irațional. Acest instinct este de înțeles, dar poate fi caracterizat drept „leneș”. Calificarea lui Trump drept „nebun” se concentrează doar pe atitudine și înlocuiește analiza puterii cu psihologia de salon. A-l desconsidera poate fi satisfăcător, dar nu explică nimic și pregătește Europa pentru și mai puțin.

Trump, remarcabil de previzibil

Odată ce zgomotul este eliminat, Trump este remarcabil de previzibil. O mare parte din agenda lui Trump a fost relativ stabilă din 2016: suveranitatea înlocuiește multilateralismul, relațiile de putere înlocuiesc instituțiile, iar politica este un război permanent al percepției.

Trump acționează în conformitate cu viziunea asupra lumii „America First”, care modelează acum dreapta americană. El tratează ordinea internațională liberală ca fiind deja distrusă, alianțele ca tranzacții mai degrabă decât angajamente, iar puterea ca ceva exercitat direct, mai degrabă decât mediat prin reguli.

Aceste opinii se reflectă în acțiuni concrete: solicitarea unor cheltuieli mai mari din partea NATO ca condiție pentru protecție, utilizarea tarifelor ca arme geopolitice și considerarea suveranității Groenlandei ca fiind negociabilă. Faptul că cineva este sau nu de acord cu această diagnosticare nu are relevanță. El inundă zona cu tweet-uri contradictorii și insulte nu pentru că este confuz, ci pentru că această confuzie îi împinge pe adversarii săi în defensivă.

Groenlanda a dus această metodă la limita extremă. Trump a vorbit deschis despre „drept, titlu și proprietate”, respingând insula ca fiind „un bloc de gheață”. Spre deosebire de NATO sau disputele comerciale, unde pârghia este economică sau militară, aici cererea era teritorială.

Frica

Frica funcționează cel mai bine prima dată, dar șocul își pierde puterea odată cu repetarea. În urma amenințărilor din Groenlanda, volatilitatea pieței a crescut, iar chiar și liderii de extremă dreapta din Europa au început să pună la îndoială în mod deschis logica procesului decizional al SUA. Membrii cabinetului au rămas în imposibilitatea de a explica politica, prinși între un președinte care cerea achiziționarea și un Departament de Stat care încerca să mențină normele diplomatice.

O altă neînțelegere periculoasă în Europa este convingerea că Trump este singurul autor al acestei perturbări. Nu este așa. Trump nu a inventat „America First”. El a adoptat-o. I-a conferit legitimitate în masă, saturație mediatică și forță politică, dar ideologia este mai veche decât el.

Există un ecosistem sofisticat de think tank-uri, juriști și operatori politici care consideră ordinea post-1945 ca fiind un acord nefavorabil pentru Statele Unite. Trump oferă liantul politic pentru a-i reuni sub o singură umbrelă, dar în spatele lui, o mișcare politică serioasă construiește mecanismul pentru a demontarea statului administrativ și reorientarea politicii externe. Trump este facilitatorul, dirijorul orchestrei, dar nu compozitorul partiturii.

Rezistența

Rezistența începe să prindă contur intelectual. Prim-ministrul canadian Mark Carney a fost convingător la Davos când a respins „logica junglei”. El a susținut că economia globală nu poate funcționa dacă „statul de drept” este înlocuit de „legea celui mai puternic”.

Intervenția lui Carney a fost una dintre cele mai clare chemări de până acum la rezistență colectivă, mai degrabă decât la supunere bilaterală, cu Canada însăși ca exemplu. Ea semnalează trecerea de la panică la strategie.

Confruntați cu coerciunea americană, aliații construiesc politici de asigurare împotriva volatilității SUA. Canada recalibrează relațiile cu China; Europa accelerează diversificarea comerțului prin acordul Mercosur, deși acesta este blocat de decizia Parlamentului European de a-l trimite la Curtea de Justiție a UE.

Acesta este un model familiar în politica internațională: când un stat intimidează, adesea îi împinge pe ceilalți către alianțe noi, uneori improbabile, care vizează mai puțin parteneriatul și mai mult protecția.

Sfârșitul iluziei

Europa continuă să analizeze starea de spirit, tonul și psihologia lui Trump. Acesta este un nivel greșit de analiză. Mecanismele „Artei negocierii” sunt acum suficient de vizibile încât este puțin probabil să funcționeze la nesfârșit.

Aliații pot fi șocați o dată, presați de două ori, poate chiar de trei ori. Dar cu siguranță nu vor rămâne permanent dezorientați.

