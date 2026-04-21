Președintele american Donald Trump a vorbit, marți, la CNBC despre situația din Orientul Mijlociu și posibila reluare a negocierilor cu Iranul. Cu această ocazie, el s-a declarat într-o poziție de forță față de Iran. El a afirmat, de asemenea, că ar fi scurtat războiul din Vietnam dacă ar fi fost președinte la acea vreme, scrie Le Figaro.

Întrebat marți despre negocierile cu Iranul pe canalul american CNBC, Donald Trump a afirmat că Washingtonul se află într-o poziție de forță și că este probabil să se ajungă la un acord. „Cred că vom ajunge la un acord excelent. Cred că nu au de ales”, a declarat el.

El a afirmat că nu dorește să prelungească armistițiul cu Iranul, adăugând că Statele Unite se află într-o poziție puternică de negociere și că vor obține ceea ce el a numit „o înțelegere excelentă”.

„Nu vreau să fac asta. Nu avem atât de mult timp la dispoziție”, a spus Trump când a fost întrebat despre posibilitatea prelungirii armistițiului.

„Iranul își poate asigura o poziție foarte favorabilă dacă ajunge la un acord”, a spus el, adăugând că oficialii iranieni „nu au de ales” decât să negocieze.

Încă există incertitudine cu privire la organizarea unei noi runde de negocieri în Pakistan.

O delegație americană condusă de JD Vance urmează să se deplaseze în Pakistan pentru a relua negocierile, în timp ce ultimatumul stabilit de președintele american expiră miercuri seara, ora Washingtonului.

Donald Trump a afirmat că războiul a fost deja „câștigat”, subliniindu-și calitățile de comandant suprem.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Venezuela, „o țară cu o armată foarte puternică”

Pentru a-și susține afirmația, el a comparat durata mai multor războaie: „Primul Război Mondial a durat patru ani și trei luni, Al Doilea Război Mondial, șase ani, Războiul din Coreea, trei ani, Vietnamul, 19 ani (…) eu, de cinci luni”, a precizat președintele american.

În aceeași logică, el a afirmat că ar fi „câștigat foarte repede războiul din Vietnam” dacă „ar fi fost președinte”.

Donald Trump a citat apoi exemplul Venezuelei. „Uitați-vă la Venezuela, a durat 45 de minute”, a afirmat el, referindu-se la „o țară cu o armată foarte puternică”.

În ianuarie 2026, președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane în timpul unei operațiuni militare desfășurate la Caracas, înainte de a fi transferat în Statele Unite.

Editor : M.C