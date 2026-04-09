Live TV

Asaltată de dronele ruseşti, Ucraina lansează apărarea antiaeriană privată

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Profimedia
Din articol
Companii dotate cu mitraliere în faţa sutelor de drone ruseşti lansate în fiecare zi asupra Ucrainei, Kievul şi-a deschis apărarea antiaeriană societăţilor private pentru că ele îşi asigură propria securitate, uşurând astfel misiunea armatei, afirmă într-un interviu acordat joi AFP un înalt responsabil militar ucrainean.

„Ideea este de a permite companiilor să se protejeze împotriva atacurilor aeriene pe propria lor cheltuială şi cu ajutorul propriilor angajaţi”, explică Iuri Mironenko (48 de ani), inspector general în Ministerul Apărării ucrainean şi principalul iniţiator al acestui proiect.

De la invadarea Ucrainei în 2022, Rusia utilizează masiv drone Shahed cu rază lungă de acţiune, de concepţie iraniană, dar produse în prezent în masă în Federaţia Rusă, notează AFP, citată de Agerpres.

Ieftine, dar devastatoare, aceste aparate ţintesc zone rezidenţiale şi infrastructuri esenţiale, uneori la sute de kilometri de front.

Cel mai amplu atac după 2022 a avut loc la sfârşitul lunii martie, implicând - în afară de rachete- aproape 1.000 de drone lansate în 24 de ore.

Destul de eficient, sistemul de apărare antiaeriană ucrainean, care include mii de echipe mobile antidrone, nu reuşeşte totuşi să acopere întreaga ţară.

De aici şi ideea Ministerului Apărării de a întări armata cu actori privaţi - întreprinderi energetice, ele însele vizate frecvent de loviturile ruseşti, grupuri logistice şi de securitate.

Până în prezent, 16 societăţi au obţinut deja autorizaţiile necesare şi „multe dintre ele au început deja să opereze”, afirmă locotenent-colonelul Mironenko, el însuşi fost comandant al unei unităţi de drone.

„Suntem primii în lume care au instituit un sistem permiţând actorilor privaţi să doboare ţinte aeriene foarte dificile”, asigură acest responsabil. „Primele interceptări au avut loc în urmă cu două săptămâni”, adaugă el.

În regiunea Harkov (nord-est), situată în apropierea liniei frontului, o societate al cărei nume nu a fost dezvăluit a doborât mai multe drone ruseşti cu ajutorul mitralierelor grele, montate pe turele telecomandate.

După publicarea unui comunicat cu privire la acest subiect de Ministerul Apărării, „zeci” de alte societăţi au contactat autorităţile pentru a se informa, spune Mironenko.

„Noi nu sperăm ca apărarea antiaeriană privată să ne rezolve toate problemele", conchide el, dar "să doboare una, două sau cinci Shahed-uri este deja un ajutor”.

Societăţile interesate trebuie să se supună unor controale speciale pentru a exclude orice afiliere cu Rusia înainte de a putea cumpăra arme şi de a-şi instrui angajaţii. Şi mai ales contează coordonarea cu forţele aeriene, element-cheie al acestui dispozitiv sofisticat care gestionează mii de echipe antiaeriene în timp util.

Un program specializat permite să se vadă „cum şi unde lucrează echipele, cine şi ce a doborât, ce nouă ţintă apare”, descrie Iuri Mironenko.

Potrivit lui, interceptorii de drone - dispozitive destinate să le doboare în zbor - constituie viitorul acestei apărări antiaeriene private.

Sub presiunea atacurilor neîncetate, Ucraina a dezvoltat deja vreo 50 de modele de interceptori, domeniu care nu exista în urmă cu un an.

Concurenţa acerbă îi determină pe producători să-şi amelioreze rapid eficienţa, reducând totodată costurile, uneori sub 1.000 de dolari pe unitate, ceea ce le face „abordabile”, estimează Mironenko.

Până la urmă, societăţile private ar putea obţine chiar arme care să le permită să doboare rachete de croazieră - de exemplu sisteme sol-aer portabile - pe care Rusia le utilizează frecvent împotriva Ucrainei, apreciază el.

„Nu punem limite la mijloacele de apărare pe care acestea le pot cumpăra” pentru a asigura un maximum de flexibilitate în faţa unui război care schimbă „totul la trei sau şase luni”, subliniază responsabilul citat.

În vizor: atingerea obiectivului principal stabilit de noul ministru al apărării, Mihailo Fedorov pentru acest an: „detectarea 100% a ţintelor aeriene”, drone şi rachete şi „doborârea lor în procent de 95%” faţă de 80% în prezent.

Un proiect „absolut realist”, susţine Iuri Mironenko, dată fiind explozia de producţie de interceptoare livrate cu „zecile de mii” armatei în fiecare lună.

„Trebuie să arătăm clar Rusiei că terorizarea populaţiei noastre, a infrastructurilor noastre civile nu o va ajuta în niciun fel” , spune el. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

